"حكاية وطن".. "العدل" ترفع كفاءة 84% من مقار المحاكم على مستوى الجمهورية

كشف كتاب حكاية وطن عن حجم الإنجازات التي حققتها وزارة العدل خلال 9 سنوات، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العدالة، واستخدام أحدث الوسائل التقنية في التقاضي والخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق سرعة الإنجاز وحوكمة الإجراءات.

خطة العدل لتطوير منظومة العدالة

ووضعت وزارة العدل خطة لتنفيذ هذه التوجيهات من خلال محورين رئيسيين:

المحور الأول

رفع كفاءة أبنية المحاكم، وإنشاء مقرات جديدة، والتحول الرقمي في إجراءات التقاضي، والتدريب والتثقيف، وبناء القدرات القانونية والإدارية.

المحور الثاني

رفع كفاءة وزيادة المقرات، وزيادة عدد الموظفين وتدريبهم والتحول الرقمي.

وتضمن محور رفع كفاءة أبنية المحاكم رفع كفاءة 344 محكمة، من إجمالي 410 محاكم بنسبة 84%.