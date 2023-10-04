الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزارة الطاقة السعودية تعلن استمرار الخفض التطوعى لإنتاج النفط

النفط
النفط

أكد مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، أن المملكة مستمرة في الخفض التطوعي لإنتاج النفط، البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في يوليو 2023 م، وتم تمديده لاحقًا حتى نهاية ديسمبر من العام ذاته، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

ووفقا لما نقلته وزارة الطاقة عبر موقعها الإلكتروني، أوضح المصدر السعودي أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر المقبل، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

وأوضح المسئول في الطاقة السعودية أن هذا الخفض، بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م، مشيرا إلى أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

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البترول: انخفاض أسعار النفط العالمية 1%

استقرار فى أسعار النفط مع ارتفاع الدولار

ولم يطرأ تغيير يذكر على أسعار النفط، أمس الثلاثاء، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة وسط ارتفاع للدولار ونظرة مستقبلية قاتمة على الاقتصاد الكلي العالمي ومؤشرات متباينة تتعلق بالمعروض.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ستة سنتات إلى 90.77 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتًا إلى 89.16 دولار للبرميل. وكانت الأسعار قد انخفضت بما يزيد على واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وقال محللو "إيه. إن. زد" في مذكرة للعملاء إن أسعار خام برنت انخفضت إلى نحو 90 دولارًا للبرميل مع هيمنة ارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار على معنويات السوق.

وأضافوا بينما لا يزال المعروض محدودا، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعني التخزين الباهظ للمخزونات وقد يؤدي ذلك لمزيد من السحب من مخزون النفط.

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البترول: انخفاض أسعار النفط العالمية 1%

السعودية النفط وزارة الطاقة محمد حمدى زكى المملكة أوبك

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