الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة قناة السويس يبحث سبل التعاون مع وفد أكاديمية العلوم الاجتماعية بالصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأربعاء، وفد أكاديمية العلوم الاجتماعية بالصين.

 

احتفال معهد كونفوشيوس

يأتي اللقاء في إطار زيارة الوفد للمشاركة في احتفالية التبادل الحضاري بين مصر والصين، التي أقامها معهد كونفوشيوس بالجامعة، احتفالًا بأعمال الكاتب الصيني الشهير "كوموجو" ضمن فعاليات الأسبوع الثقافي المقام بالتعاون بين معهد كونفوشيوس وأكاديمية العلوم الاجتماعية، وجامعة اللغات والثقافة ببكين.

ورحب الدكتور ناصر مندور بالوفد الصيني، مُعربًا عن سعادته بجميع الفعاليات الصينية التي تنظم بالجامعة، مؤكدًا على ضرورة دعم هذا التعاون وترسيخه من خلال تلك الاحتفالات.

 

أبرز الحضور

حضر اللقاء الدكتور حسن رجب، أستاذ الدراسات الصينية بالجامعة، وجانج تينج هونج مدير معهد كونفوشيس بالجامعة، الذي أكد أن الفعاليات الثقافية تشمل إجراء مسابقات لطلبة اللغة الصينية بالجامعة، في إلقاء شعر كومورو، وفن كتابة خط شعر الأديب الصيني الكبير.

جدير بالذكر أن الشاعر الصيني "كوموجو" أحد أشهر أدباء الصين في الثقافة الحديثة والمعاصرة (1892- 1978)،  وصاحب كثير من المؤلفات في الشعر والتاريخ وعلم الخطوط القديمة والترجمة، ويعد رائد المسرح الصيني، حيث ساهم في تطوير كثير من فنون المسرح في الصين.

تولى "كوموجو" العديد من المناصب الهامة، ومنها نائب رئيس مجلس الوزراء بمجلس الإدارة الحكومية للصين الجديدة، ونائب رئيس اللجنة الدائمة بمجلس نواب الشعب الصيني، ورئيس اتحاد العاملين في الآداب والفنون بالصين، ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمؤتمر الدولي لحفظ السلام، حيث كانت له إسهامات عظيمة في مجال السلام العالمي.
 

زار "كوموجو" مصر في حقبة الخمسينيات في عهد الزعيم جمال عبدالناصر، حيث كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، وكتب قصائد تتغنى بمصر وجمال نيلها، حيث عُرف عن الشاعر الصيني الكبير حبه الشديد لمصر والدفاع عنها في المحافل الدولية خصوصًا أثناء العدوان الثلاثي 1956.

 

 

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