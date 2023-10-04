الدفاع البريطانية: موسكو أسقطت إحدى طائراتها المقاتلة متعددة المهام طراز "سو -35 إس"

أعلن تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم، بأنه من المرجح للغاية أن تكون قوات الدفاع الجوي الروسية أسقطت الخميس الماضي، إحدى طائراتها المقاتلة متعددة المهام طراز "سو -35 إس فلانكر إم" فوق توكماك، على بعد نحو 20 كيلومترا خلف خط المواجهة الحالي.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أنه رغم أن روسيا فقدت نحو 90 طائرة ذات أجنحة ثابتة منذ بداية الغزو، فمن المرجح أن تكون الخسارة الخامسة فقط لطائرة من طراز "سو-35 إس"، وهي الطائرة المقاتلة الروسية الأكثر تقدما في الخدمة على نطاق واسع.

وأفاد التقييم بأن الموقع يعد مهما، حيث إن توكماك بلدة شديدة التحصين، وعادة ما تضم مقرات قيادة روسية، تقود أحد أكثر القطاعات المتنازع عليها في خط المواجهة.

وعادة ما تكون تلك المقرات محمية بأنظمة دفاع جوي قصيرة ومتوسطة المدى. ويكاد يكون من المؤكد أن هذه المواقع تكون في حالة تأهب مرتفعة للغاية، بينما تستمر أوكرانيا في شن ضربات عميقة فعالة ضد مثل هذه المواقع، بحسب ما ورد في التقييم.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 من فبراير عام 2022 وتتهم موسكو لندن بشن حملة مضللة.

وزارة الدفاع الروسية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن الدفاعات الجوية الروسية قامت باعتراض وتدمير 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق كورسك وبريانسك وبيلجورود غربي روسيا.

وقالت الوزارة، في بيان، عبر تطبيق تليجرام، أن القوات الجوية الروسية ساعدت أيضا في إحباط محاولة إنزال أوكرانية باستخدام زورق عسكري عالي السرعة وثلاث زلاجات نفاثة في شبه جزيرة القرم، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

الطائرات المسيرة على موسكو

ولم يتم إعلان وقوع إصابات في هجوم الطائرات المسيرة خلال الليل والذي كان واحدا من أكبر الهجمات في الأشهر الأخيرة على المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا.

ويبدو أن هجمات الطائرات المسيرة على موسكو توقفت في الغالب في الأسابيع القليلة الماضية بعدما تم استهداف العاصمة الروسية بشكل متكرر خلال فصل الصيف، مما دفع مطارات المدينة إلى إيقاف عملياتها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أمس إن الجيش الروسي صد هجوما صاروخيا على شبه جزيرة القرم عن طريق تدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن من طراز نيبتون، قبالة ساحل شبه الجزيرة.