الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المجلس الأوروبى: أوكرانيا قد تصبح عضوا بالاتحاد فى 2030

المجلس الأوروبى
المجلس الأوروبى

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا قد تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي في عام 2030.

وفي مقابلة مع مجلة “شبيجل” الألمانية، قال ميشيل: "يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2030 إذا قام الجانبان بواجبهما".

وأضاف أنه “يتعين على أوكرانيا والدول المرشحة الأخرى تنفيذ الإصلاحات ومحاربة الفساد والامتثال للمتطلبات القانونية".

واعترف رئيس المجلس الأوروبي، بأن هذه لن تكون عملية سهلة لكل من الاتحاد الأوروبي والدول المرشحة.

وقال ميتشيل: "دول غرب البلقان، على سبيل المثال، تنتظر الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 20 عاما، ونفوذ روسيا والصين يتنامى هناك".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلًا عن مصادر، أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يستعدون لبدء المفاوضات مع أوكرانيا حول انضمامها إلى الكتلة، وسيتم الإعلان عن ذلك في ديسمبر.

وأوضحت “بوليتيكو” أن زعماء الاتحاد الأوروبي يستعدون لإعطاء كييف الضوء الأخضر لبدء مفاوضات رسمية بشأن الانضمام إلى الكتلة المكونة من 27 دولة بحلول نهاية العام.

ولفتت إلى أنه” من المقرر أن تصدر المفوضية الأوروبية "تقريرًا مرحليًا" حول مدى استيفاء أوكرانيا وغيرها من المتقدمين للعضوية لشروط الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى الكتلة”.

المجلس الأوروبى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل أوكرانيا شبيجل

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