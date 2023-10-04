الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوي

ارشيفية
ارشيفية

أصيب مواطن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الفيوم الصحراوى، وتم نقله إلى المستشفى.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الأمنية أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة.

 وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

مواطن طريق الفيوم الصحراوى المصاب المستشفى غرفة عمليات شرطة النجدة

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