الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سيدة فى حادث تصادم مروع بالمقطم

حادث التصادم
حادث التصادم

شهدت منطقة المقطم حادث مروع حيث لقيت سيدة مصرعها إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل على سيارة ملاكى كانت تقودها الضحية أمام مدرسة خاصة بطريق الأسمرات بالمقطم.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي في بطريق الأسمرات بالمقطم.

فحص بلاغ الواقعه 

 وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة نقل اصطدمت بأخرى ملاكى، مما أسفر عن إصابة سيدة ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها، حيث الضحية كانت متوقفة أمام مدرسة منتظرة طالبة فى المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

على الفور دفعت الأجهزة المخصتة بمعدات ثقيلة لرفع آثار الحادث من الطريق، لتيسير حركة السيارات.

مصرع سيدة أثناء حادث تصادم حي الاسمرات المقطم انقلاب سيارة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

"السلع التموينية" تعلن وصول باخرتين محملتين بـ100 ألف طن سكر خام

الرئيس السيسى: "لولا أحداث 2011 ما كانش سد النهضة اتبنى"

أول تعليق من "التعليم" على غناء "مخصماك" فى الطابور

وقف حكم الفيديو ومساعده في مباراة ليفربول وتوتنهام

عاجل| الإجازات الرسمية 2024 كاملة للقطاع العام والخاص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

نعم للاستقرار والتنمية.. دور السيسى فى قطاع البترول

عمرو خان

رجل غيّر الصورة الذهنية لمصر فى عيون العالم

أحمد غنام

ثورة 26 سبتمبر

أحمد أبوالمحاسن

الحياد فى زمن الانتخابات خيانة

أسامة الشندويلي

حكاية وطن.. ماذا يحتاج المصريون من الرئيس؟

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

صور

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم قرى نابلس وجنين.. واعتقالات فى طوباس