مصرع سيدة فى حادث تصادم مروع بالمقطم

شهدت منطقة المقطم حادث مروع حيث لقيت سيدة مصرعها إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل على سيارة ملاكى كانت تقودها الضحية أمام مدرسة خاصة بطريق الأسمرات بالمقطم.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكي في بطريق الأسمرات بالمقطم.

فحص بلاغ الواقعه

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة نقل اصطدمت بأخرى ملاكى، مما أسفر عن إصابة سيدة ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج، إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها، حيث الضحية كانت متوقفة أمام مدرسة منتظرة طالبة فى المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

على الفور دفعت الأجهزة المخصتة بمعدات ثقيلة لرفع آثار الحادث من الطريق، لتيسير حركة السيارات.