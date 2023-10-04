الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

14 مصابًا في حادثيِّ تصادم بالمنيا

حادثيِّ تصادم
حادثيِّ تصادم

أُصيب 14 مواطنًا في حادثين متفرقين بالمنيا، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة لتلقي العلاج وتحرير محاضر وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بمدينة المنيا الجديدة، أسفر الحادث عن إصابة 5 مواطنين، بإصابات متنوعة تم نقل المصابين إلى المستشفى العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وشهد الطريق الصحراوى الشرقى حادث إنقلاب سيارة شمال بوابة الرسوم بالمنيا. 

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالصحراوي الشرقي  شمال بوابة الرسوم بمركز المنيا إثر انفجار الإطار الخلفي الأيسر. 

وأسفر الحادث فى إصابة 9 مواطنين بسحجات وكدمات متنوعة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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