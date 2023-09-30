بينهم رضيعة.. مصرع وإصابة 14 في حادث مروع بالمنوفية

شهد الطريق الإقليمي بـ محافظة المنوفية حادثًا مروعًا بعد انقلاب سيارة ميكروباص على الأراضي الزراعية ولقي 4 من الركاب مصرعهم بشكل أولي بينهم رضيعة بدون رأس، فيما أُصيب 10 آخرين بينهم إصابات خطيرة.

تفاصيل الحادث

وتلقى اللواء عمرو رؤوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال، مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص من أعلى الطريق الإقليمي بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية والتنسيق مع الإسعاف للانتقال إلى مكان الحادث.

وأكد مصدر طبي، أنه هناك حالات خطيرة بين المصابين، وجارٍ حصر الضحايا، وبشكل أولي يوجد هناك 4 وفيات و10 مصابين، وجرى نقل الحالات إلى مستشفى قويسنا المركزي والباجور العام.