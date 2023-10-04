الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 13 ألف طن و743 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 743 شاحنة و120 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 410 شاحنات و101 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 333 شاحنة و19 سيارة. 
 

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس بينما تغادر العبارة أمل فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل وغادرت السفينتان الحرية وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن و206 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى ايلة، سينا وبريدج، فيما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1537 راكبا بموانيها.

 

اليوم.. 11 رحلة طيران سياحى دولى تصل مطار مرسى علم 


في سياق آخر يستقبل مطار مرسى علم الدولي على مدار ساعات اليوم الأربعاء، 10 رحلات طيران دولية أوروبية، تُقل على متنها 4 آلاف سائح، ضمن 134 رحلة استقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من  السبت الماضي وحتى الجمعة المقبلة، وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم، بعملية تسهيل وانهاء إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بالمطار.

 

وكشفت جداول الوصول لرحلات اليوم بمطار مرسى علم الدولي، أن الرحلات الوافدة تصل من عدة دول مختلفة بينها 3 رحلات من دولة ألمانيا، ورحلة من بلجيكا، و2 رحلة من التشيك، ورحلة من إيطاليا،  ورحلتان من سويسرا، ورحلة داخلية من مصر. 

مواني البحر الاحمر حركة الواردات حركة الصادرات ميناء سفاجا مطار مرسى علم رحلة طيران

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