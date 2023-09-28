افتتاح منشأتين سياحيتين بمرسى علم

افتتح ايهاب شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، يرافقه وفد من ممثلي كبرى شركات السياحة، منشأتين سياحيين بمدينة مرسي علم جنوبي المحافظة، مساء الأربعاء، بطاقة تشغيل تصل إلي 1200 غرفة للأول، و600 للثاني، لاستقبال السياح من مختلف الجنسيات، ضمن خطة الدولة لجذب 30 مليون سائح خلال السنوات القليلة القادمة.

وأكد أن القطاع السياحي تلقى دعمًا غير مسبوقًا من الدولة بكافة أجهزتها ومؤسساتها، بدعم وتوجيه مباشر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي وفر مناخًا متكاملاً لجذب الاستثمارات في القطاع الحيوي، والذي يمثل عمود وركيزة هامة في الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لآلاف الشباب سواء بوظائف مباشرة أو غير مباشرة.



عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر: الدولة دعمتنا بشكل دائم ونشكر جهود الرئيس لدعم القطاع الخاص

وأضاف شكري لـ«الدستور»، أن افتتاح منشاتين سياحيتين تم تدشينهم في وقت قياسي، وبدأوا في استقبال النزلاء، هو أكبر دليل علي أن القطاع السياحي يلقى دعمًا قويًا ضمن خطة الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة الواعية لأهمية القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل لجذب سياح من كافة دول العالم، بجانب الاستفادة من الموارد الطبيعية بالمدن الساحلية المصرية.

واستطرد شكري أن هناك استثمارات جديدة سيتم ضخها من قبل عدد من المستثمرين من مختلف الجنسيات، لما يتم توفيره للمستثمرين من خطط عمل وسيولة في الاجراءات التي كانت تمثل عقبه في العقود السابقة.

وأشار إلي أن ما تقوم بهِ الوزارات المعنية من دعم للقطاع السياحي يؤكد على عزم الدولة المصرية بمعاونة القطاع الخاص في تنفيذ رؤيتها لجذب 30 مليون سائح خلال سنوات قليلة مقبلة، مؤكدًا أن مدينة مرسي علم أصبحت وجهة سياحية محلية ودولية للسياح من كل الجنسيات.