مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-10-2023 في كأس مصر ودوري الأبطال والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر، ومباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ضد لايبزيج الألماني، ومباراة برشلونة الإسباني ضد بورتو البرتغالي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

- مباراة الأهلي ضد إنبي في كأس مصر: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

- مباراة أتلتيكو مدريد الإسباني ضد فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة رويال أنتويرب البلجيكي ضد شاختار دونيتسك الأوكراني: في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 8.

- مباراة سيلتك الاسكتلندي ضد لاتسيو الإيطالي في دوري أبطال أوروبا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5.

- مباراة سرفينا زفيزدا الصربي ضد يونج بويز السويسري في دوري أبطال أوروبا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6.

- لايبزيج الألماني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

- مباراة بورتو البرتغالي ضد برشلونة الإسباني: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة بروسيا دورتموند الألماني ضد ميلان الإيطالي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ضد باريس سان جيرمان الفرنسي: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.