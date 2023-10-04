كثافات مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء

ظهرت حالة من التكدس المروري علي المحاور والميادين الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، وسط انتشار الخدمات المرورية ورجال المرور في طرق وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، لتسيير حركة السيارات دون وجود أي عوائق أو سلبيات في حركة المركبات.

الحالة المرورية اليوم في القاهرة والجيزة

وشهد شارع فيصل الرئيسي في الساعات الأولى من صباح اليوم حالة من التكدس المروري، وأيضًا كوبري الجيزة، وكوبري جامعة القاهرة، وصعوبة حركة المرور في الدقي والطوابق في فيصل وشارع العشرين حتى الطالبية وأعلى الطريق الدائري وأمام القادم من الأقاليم إلى القاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك على الطرق الساحلية الإسكندرية والصحراوية.

كما شهد السير بمناطق كورنيش النيل، بدءا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، ومحور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري وصولًا إلى شارع السودان؛ حالة من التكدس المروري، وقبل نزلة جامعة القاهرة وبين السرايات، وكذلك الأمر بكباري الجامعة والجيزة المعدني أيضا، والطرق الرئيسية للمتجه إلى ميدان التحرير والمتحف المصري ووسط القاهرة.

خصصت الإدارة العامة للمرور انتشار سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، لمُساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضت لحوادث من خلال الرقم 01221110000، في معظم الشوارع والميادين، والطريق الدائري، ومحور 26 يوليو، وميدان التحرير، ومنطقتي مدينة نصر ومصر الجديدة.