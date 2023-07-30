الأحد 30 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تفاصيل الحالة المرورية.. كثافات متوسطة فى شارع رمسيس وبسيطة بصلاح سالم

كثافات مرورية
كثافات مرورية

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية اليوم الأحد 30 يوليو 2023.

وقالت الإعلامية دينا شرف، إن شارع رمسيس يشهد كثافات مرورية متوسطة حاليًا مستمرة حتى ميدان العباسية، وفي تقاطع شارع صلاح سالم سنجد كثافات بسيطة غير مؤثرة.

وأضافت: "عند كوبري الجلاء سنجد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند كوبري المطار ستكون لدينا كثافات نسبية غير مؤثرة، ستبدأ تختفي في أثناء الوصول إلى طريق المطار".

وتابعت: "ظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري حدائق القبة للقادم من منطقة الزاوية والمتجه إلى كوبري الفنجري، كذلك الأمر على كوبري المطرية للقادم من الكابلات".

كما أكدت أن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية بسبب غلقه في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع والكثافات تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، ويشهد شارع الهرم الرئيسي تباطؤًا في حركة السيارات بسبب غلق الشارع في تقاطعه مع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية.

وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين وحتى الطالبية، وهناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، وهناك كثافات على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان، بالإضافة إلى كثافات مرورية متحركة في كوبري عباس والجامعة وكوبري الجيزة المعدني.

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