الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الشرطة الأمريكية تعلن سقوط عدد من الضحايا جراء إطلاق نار قرب جامعة مورجان

ارشيفية
ارشيفية

أعلنت  الشرطة الأمريكية عن سقوط عدد من الضحايا جراء إطلاق نار قرب جامعة مورجان، وأفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، الأربعاء، بأن الشرطة حثت المواطنين على تجنب التواجد في المنطقة واللجوء إلى أماكنهم، وذلك في تدوينة سابقة على منصة "تويتر" "X".

من جهتها، دعت جامعة مورجان الطلاب- عبر وسائل التواصل الاجتماعي- إلى الاحتماء في منازلهم، كما حثت المواطنين وأفراد أسر الطلاب على تجنب منطقة الحرم الجامعي.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادث أو عدد الضحايا أو دوافع إطلاق النار.

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الرئيس الأمريكي يدعو لوقف العنف المسلح وحظر الأسلحة

يذكر أنه في يوليو الماضي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات الأمريكية عانت مرة أخرى من موجة من عمليات إطلاق النار المأساوية في فيلادلفيا وفورت وورث، وبالتيمور ولانسينج، وويتشيتا وشيكاغو، التي راح ضحيتها العديد من الأشخاص.

وأضاف بايدن، في بيان نُشر على موقع البيت الأبيض، أنه وزوجته حزينان على أولئك الذين فقدوا أرواحهم، قائلًا: "بينما تحتفل الأمة الأمريكية بعيد الاستقلال، ندعو من أجل اليوم الذي ستكون فيه مجتمعاتنا خالية من العنف المسلح".

 

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