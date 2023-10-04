اليوم.. مصر تواجه اليابان في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للصم

يلتقى في تمام الحادية عشر والنصف من ظهر اليوم الأربعاء، منتخب مصر لكرة القدم للصم ، نظيره الياباني، في دور قبل النهائي بكأس العالم، والذي يقام في ماليزيا في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر الجاري.

تعتبر هذه المباراة أقوى صدام بين فريقين تم ترشيحهما من قبل الخبراء واللجنة المنظمه للمونديال، للصول للمربع الذهبي.

ويأمل منتخبنا القومى فى الفوز بتلك المباراه ليصعد إلى نهائى كأس العالم للمره الثانية فى تاريخه، حيث حصل من قبل على الميدالية الفضية، والمركز الثانى فى مونديال 2012 بتركيا .

واستعد الفراعنة جيدًا لهذه المباراة التي ستكون استكمالا للعروض القويه التى قدمها المنتخب طوال مشواره فى البطوله وحصوله على العلامة الكاملة بالفوز فى جميع المباريات على ألمانيا مرتين في دور المجموعات ودور الثمانية، كما فاز على أمريكا وماليزيا وغانا.

ويلعب اليوم المنتخب بتشكيل يضم:

صابر جمال فى حراسة المرمى و محمد عبد الحميد حامد ومحمد عماد صابر وعبدالله موسي سالم وماهر عبد المطلب وعمرو الشربيني وحماده فاروق و السيد شوقي السيد وماهر الجوهري

واسماعيل محمد ومحمد محمود.

وعن مشوار المنتخب يقول الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية، إن المنتخب استعد جيدا لهذه البطولة، حيث وفرت اللجنه البارالمبية كل الإمكانيات المادية والمعنوية بمشاركة ودعم لا محدود من وزارة الشباب والرياضه التي لم تبخل عليه بأى دعم مالى مطلوب، وتم الاستعداد من خلال معسكر مغلق استمر لمده شهر كامل قبل البطولة فى فندق استاد القاهره الدولي.

وأضاف رئيس اللجنة، أن المنتخب يعد من أفضل منتخبات العالم البارالمبيين، حيث يضم لاعبين على مستوى عالي يتم الاستعانة بهم ليحدثوا الفارق مع فرق فى دوريات عالمية وعربية

مختلفة.