الأربعاء 04 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اليوم.. مصر تواجه اليابان في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم للصم

منتخب الصم
منتخب الصم

يلتقى في تمام  الحادية عشر والنصف من ظهر اليوم الأربعاء،  منتخب مصر لكرة القدم للصم ، نظيره الياباني، في دور قبل النهائي بكأس العالم، والذي يقام في ماليزيا في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر الجاري.
تعتبر هذه المباراة أقوى صدام بين فريقين تم ترشيحهما من قبل الخبراء واللجنة المنظمه للمونديال، للصول للمربع الذهبي.
ويأمل منتخبنا القومى فى الفوز بتلك المباراه ليصعد إلى نهائى كأس العالم للمره الثانية فى تاريخه، حيث حصل من قبل  على الميدالية الفضية، والمركز الثانى فى مونديال 2012 بتركيا .
واستعد الفراعنة جيدًا لهذه المباراة التي ستكون استكمالا للعروض القويه التى قدمها المنتخب طوال مشواره فى البطوله وحصوله على العلامة الكاملة بالفوز فى جميع المباريات على ألمانيا مرتين في دور المجموعات ودور الثمانية، كما فاز على أمريكا وماليزيا وغانا.
ويلعب اليوم المنتخب بتشكيل يضم: 
صابر جمال فى حراسة المرمى و محمد عبد الحميد حامد ومحمد عماد صابر وعبدالله موسي سالم وماهر عبد المطلب وعمرو الشربيني وحماده فاروق و السيد شوقي السيد وماهر الجوهري
واسماعيل محمد ومحمد محمود. 
وعن مشوار المنتخب يقول الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبية، إن المنتخب استعد جيدا لهذه البطولة، حيث وفرت اللجنه البارالمبية كل الإمكانيات المادية والمعنوية بمشاركة ودعم لا محدود من  وزارة الشباب والرياضه التي لم تبخل عليه بأى دعم مالى مطلوب، وتم الاستعداد من خلال معسكر مغلق استمر لمده شهر كامل قبل البطولة فى فندق استاد القاهره الدولي.
وأضاف رئيس اللجنة، أن المنتخب يعد من أفضل منتخبات العالم البارالمبيين، حيث يضم لاعبين على مستوى عالي يتم الاستعانة بهم ليحدثوا الفارق مع فرق  فى دوريات عالمية وعربية
مختلفة.

البارالمبية الصم والبكم منتخب بطولة العال ماليزيا

مواد متعلقة

أشرف صبحى يهنئ نور الطيب بعد فوزها بلقب ساوث ويسترن للإسكواش

الأربعاء.. منتخب مصر لكرة القدم للصم يلتقى نظيره اليابانى فى نصف نهائى كأس العالم

اليوم.. منتخب مصر لكرة القدم للصم يلتقى مع ألمانيا فى ربع نهائى كأس العالم بماليزيا

"مصطفى" و"رمضان" يقترحان إنشاء مركز إقليمي لتطوير الرياضات الباراليمبية بالشرق الأوسط وإفريقيا

منتخب الصم يفوز على نظيره الأمريكى 3/2 بكأس العالم لكرة القدم

وزارة الرياضة تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل ماراثون زايد الخيري

مصر تواجه أمريكا فى كأس العالم لكرة القدم للصم اليوم

نتائج قوية للمصريين في ختام البطولة الأفريقية لتنس الطاولة البارالمبي

الأكثر قراءة

عاجل.. أول تعليق من ترامب على عزل رئيس النواب الأمريكى مكارثى

عاجل.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

عاجل.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 فى محلات الصاغة

الإطاحة بمكارثى تضع مساعدات أمريكا لأوكرانيا "على المحك"

"الدواء" تقرر سحب دلتاكلاف شراب من الصيدليات

عاجل.. كأس مصر والشامبيونزليج.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-10-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العبور إلى الجمهورية الجديدة

مدحت بشاى

خطايا السنة الإخوانية السوداء

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

"أيام الدم والنار".. جولدا مائير تروى لحظات الرعب من "أكتوبر 73": اقتلونى إذا وصل المصريون إلى منزلى فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال