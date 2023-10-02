الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأربعاء.. منتخب مصر لكرة القدم للصم يلتقي نظيره الياباني في نصف نهائي كأس العالم

منتخب الصم والبكم
منتخب الصم والبكم

 

يلتقي  منتخب مصر لكرة القدم للصم مع نظيره منتخب اليابان، يوم الأربعاء القادم، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم التي تستضيفها ماليزيا خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر الجاري بمشاركة 19 منتخبا.

وقد تأهل المنتخب المصري إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على نظيره منتخب ألمانيا بضربات الترجيح بنتيجة 4–3 في ربع النهائي.

وكان تأهل المنتخب المصري إلى الدور ربع النهائي عقب الفوز على نظيره منتخب غانا بنتيجة 9/0 في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

وفاز المنتخب المصري على نظيره منتخب أمريكا بنتيجة 3/2، كما فاز على ألمانيا بنتيجة 3/1.

ويضم المنتخب في البطولة 24 لاعبا هم: محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدري ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقي وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحي وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهري ومصطفى عبد الستار.

فيما يضم الجهاز الفني والإداري كلا من: محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام  والسيد جمعه إداري وحماده حسنى أخصائي العلاج الطبيعي.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري فاز بالميدالية الفضية في عام 2012.

وزير الشباب يهنئ بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم للصم بالفوز على ألمانيا

وأجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اتصالا بالفيديو مع بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم للصم لتهنئتم بالفوز علي ألمانيا 4-3 بضربات الترجيح فى دور الثمانية لبطولة كأس العالم المقامة فى ماليزيا، والتأهل إلي نصف نهائي البطولة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي خلال تواصله مع محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ورئيس البعثة ، عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبوا منتخب مصر لكرة القدم للصم  في المونديال. 
 

منتخب الصم والبكم بطولة العالم ماليزيا وزير الشباب والرياضة البارالمبي

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