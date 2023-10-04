الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الجوى الروسى يُسقط مسيرة أوكرانية فى مقاطعة بريانسك

مسيرة أوكرانية
مسيرة أوكرانية

أعلن ألكسندر بوجوماز، حاكم مقاطعة بريانسك غربي روسيا، عن إسقاط الدفاع الجوي مسيرة أوكرانية في المقاطعة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار، وفقًا لما نقلته "روسيا اليوم".

وقال بوجوماز: "حاولت القوات الأوكرانية تنفيذ هجوم إرهابي على المقاطعة بطائرة بدون طيار دمرتها دفاعاتنا، دون وقوع إصابات أو أضرار".

 وسبق وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، عن التصدي لمحاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة صاروخ من طراز "نبتون" المضاد للسفن ضد أهداف قبالة سواحل شبه جزيرة القرم الروسية.

البيت الأبيض: لن نسمح بوقف الدعم عن أوكرانيا في حربها

وسبق وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه لن نسمح بوقف الدعم عن أوكرانيا، مشيرًا: إلى أن دعمنا لأوكرانيا هو حماية لأوروبا.  

وأضاف بيان البيت الأبيض أن وقف المساعدات عن أوكرانيا سيغير من شكل الحرب، لافتًا إلى أن الوقت ليس في صالحنا بمسألة دعم أوكرانيا.  
المساعدات الأمريكية لأوكرانيا 

 

وكان قد قال الرئيس جو بايدن، الأحد، إن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا ستستمر في التدفق في الوقت الحالي، حيث سعى إلى طمأنة الحلفاء باستمرار الدعم المالي الأمريكي للمجهود الحربي.

وأضاف بايدن، في تصريحات من قاعة روزفلت، بعد أن تجنب الكونجرس إغلاق الحكومة من خلال تمرير حزمة تمويل قصيرة الأجل في وقت متأخر من يوم السبت، والتي أسقطت المساعدة لأوكرانيا في المعركة ضد روسيا: "لا يُمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا".

وقال: "لدينا الوقت، وليس الكثير من الوقت، وهناك شعور عارم بالإلحاح"، مشيرًا إلى أن فاتورة التمويل تستمر حتى منتصف نوفمبر، وحث بايدن الكونجرس على التفاوض بشأن حزمة مساعدات في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "إن الغالبية العظمى من كلا الحزبين- الديمقراطي والجمهوري- ومجلسي الشيوخ والنواب يدعمون مساعدة أوكرانيا والعدوان الوحشي الذي تفرضه عليهم روسيا. توقف عن ممارسة الألعاب، وأنجز هذا الأمر".

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