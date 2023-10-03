الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: بايدن يُطمئن الحلفاء الأوروبيين بشأن استمرار دعم أوكرانيا

بايدن
بايدن

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يطمئن الحلفاء الأوروبيين بشأن استمرار دعم أوكرانيا، وفق وكالة رويترز الإخبارية. 

ونقل بيان البيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن أرقام قضية الاحتيال المدني مزورة، حيث إنه يجب إقالة المدعية في قضية الاحتيال لأنها غير مؤهلة، مشيرا إلى أن إقالة المدعية في قضية الاحتيال. 
 

الدعم المستقبلي لأوكرانيا

 

txt

محمود الأفندى: دعم الغرب أوكرانيا يطيل فترة الصراع مع روسيا

أجرى الرئيس جو بايدن مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لتنسيق الدعم المستقبلي لأوكرانيا بعد أن أقر الكونجرس– ووقع– تشريعًا أبقى تمويل الحكومة الأمريكية لكنه أسقط طلبه للحصول على مليارات الدولارات لمساعدة أوكرانيا في معركتها ضد روسيا.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل حول تفاصيل المناقشة وما إذا كان قد تم اتخاذ أي قرارات.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد سعى بايدن يوم الأحد، بعد ساعات فقط من توقيعه على مشروع قانون لتمويل عمليات الحكومة الأمريكية حتى منتصف نوفمبر، إلى طمأنة الحلفاء باستمرار الدعم المالي الأمريكي للمجهود الحربي في أوكرانيا. لكنه حذر في تصريحات علنية من أن الوقت ينفد وحث الكونجرس على التفاوض بشأن حزمة مساعدات جديدة بسرعة.

وقال بايدن في البيت الأبيض بعد أن تجنب الكونجرس إغلاق الحكومة من خلال تمرير مشروع قانون تمويل قصير الأجل في وقت متأخر من يوم السبت، والذي حرم أوكرانيا من المساعدة: لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وقال بايدن: "لدينا الوقت، وليس الكثير من الوقت، وهناك شعور ساحق بالإلحاح"، مشيراً إلى أن التمويل في مشروع القانون سينفد في منتصف نوفمبر.

وأضاف بايدن: إن الغالبية العظمى من كلا الحزبين– الديمقراطيين والجمهوريين، ومجلسي الشيوخ والنواب– يدعمون مساعدة أوكرانيا والعدوان الوحشي الذي تفرضه عليهم روسيا. "توقف عن ممارسة الألعاب، وأنجز هذا الأمر".

لكن العديد من المشرعين يعترفون بأن الحصول على الموافقة على مساعدة أوكرانيا في الكونجرس أصبح أكثر صعوبة مع استمرار الحرب. وتكتسب مقاومة الجمهوريين للمساعدات زخمًا.

البيت الأبيض الحلفاء الاوروبيين دعم أوكرانيا دونالد ترامب

الأكثر قراءة

"المالية" تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

عودة الكهرباء لمدينتى مرسى علم والقصير (خاص)

الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

دفتر أحوال الداخلية: مصرع خط الفيوم ومدرس سوهاج تخصص توظيف أموال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الكباب

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل) مُنحنى العنف وآليات التفكيك (2)

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (5)

وائل لطفي

إنجازات الماضى وتحديات المستقبل

منى رجب

العبور الي الجمهورية الجديدة

ماجد حبته

الفقر.. المخدرات.. والفوضى

محمد رفعت

الكرة في ملعبنا !

عبدالوهاب داود

دع «الموبايل» وابدأ الحياة

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 أطفال من تل الرميدة بمدينة الخليل

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس