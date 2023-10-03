أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يطمئن الحلفاء الأوروبيين بشأن استمرار دعم أوكرانيا، وفق وكالة رويترز الإخبارية.

ونقل بيان البيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن أرقام قضية الاحتيال المدني مزورة، حيث إنه يجب إقالة المدعية في قضية الاحتيال لأنها غير مؤهلة، مشيرا إلى أن إقالة المدعية في قضية الاحتيال.



الدعم المستقبلي لأوكرانيا

أجرى الرئيس جو بايدن مكالمة هاتفية يوم الثلاثاء مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لتنسيق الدعم المستقبلي لأوكرانيا بعد أن أقر الكونجرس– ووقع– تشريعًا أبقى تمويل الحكومة الأمريكية لكنه أسقط طلبه للحصول على مليارات الدولارات لمساعدة أوكرانيا في معركتها ضد روسيا.

ولم تتوفر على الفور تفاصيل حول تفاصيل المناقشة وما إذا كان قد تم اتخاذ أي قرارات.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد سعى بايدن يوم الأحد، بعد ساعات فقط من توقيعه على مشروع قانون لتمويل عمليات الحكومة الأمريكية حتى منتصف نوفمبر، إلى طمأنة الحلفاء باستمرار الدعم المالي الأمريكي للمجهود الحربي في أوكرانيا. لكنه حذر في تصريحات علنية من أن الوقت ينفد وحث الكونجرس على التفاوض بشأن حزمة مساعدات جديدة بسرعة.

وقال بايدن في البيت الأبيض بعد أن تجنب الكونجرس إغلاق الحكومة من خلال تمرير مشروع قانون تمويل قصير الأجل في وقت متأخر من يوم السبت، والذي حرم أوكرانيا من المساعدة: لا يمكننا تحت أي ظرف من الظروف أن نسمح بانقطاع الدعم الأمريكي لأوكرانيا.

وقال بايدن: "لدينا الوقت، وليس الكثير من الوقت، وهناك شعور ساحق بالإلحاح"، مشيراً إلى أن التمويل في مشروع القانون سينفد في منتصف نوفمبر.

وأضاف بايدن: إن الغالبية العظمى من كلا الحزبين– الديمقراطيين والجمهوريين، ومجلسي الشيوخ والنواب– يدعمون مساعدة أوكرانيا والعدوان الوحشي الذي تفرضه عليهم روسيا. "توقف عن ممارسة الألعاب، وأنجز هذا الأمر".

لكن العديد من المشرعين يعترفون بأن الحصول على الموافقة على مساعدة أوكرانيا في الكونجرس أصبح أكثر صعوبة مع استمرار الحرب. وتكتسب مقاومة الجمهوريين للمساعدات زخمًا.