الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ولن يصل بنا للسلام..

محمود الأفندي: دعم الغرب لأوكرانيا يطيل فترة الصراع مع روسيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال محمود الأفندي، الباحث في الشئون الروسية، إن روسيا  لديها التجنيد إلزامي من عمر 18 إلى 30 سنة، مشيرًا إلى أن هناك فترتين على مدار السنة ينضم فيها المجندين للجيش الروسي سنويا، وهذا لا علاقة له بالحرب مع أوكرانيا.

100 ألف مقاتل

وأضاف، خلال مداخلة ببرنامج "نشرة الأخبار" مع الإعلامي حساني بشير، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن روسيا ليست بحاجة إلى تعبئة جديدة من أجل الحرب في أوكرانيا، منوها أن عدد المتطوعين وصل خلال 4 أشهر إلى 100 ألف مقاتل.

وتابع: "روسيا ليست بحاجة إلى مجندين ليس لهم خبرة عسكرية، ولكنها بحاجة إلى متطوعين لأن روسيا تحارب بعملية عسكرية وتريد مقاتلين محترفين، والمقاتل الذي ليس له خبرة سيموت بعد فترة قصيرة لقلة خبرته".

ولفتت إلى أن مساعدات الغرب لأوكرانيا تطيل فترة الصراع ولن نصل إلى مرحلة السلام، والخسائر هائلة في صفوف الجيش الأوكراني، منوها أنه لو تم إيقاف المساعدات ستبدأ أوكرانيا بالتفاوض. 

وأردف: "حرب الاستنزاف التي أعلنتها أمريكا وحلفائها على روسيا بدأت تستنزف الطرف الغربي، وهذا الاستنزاف ليس فقط في المال ولكن في الآليات العسكرية".

"الضفة الأخرى" يعرض تقريرا عن نشاط الإخوان في الحرب الروسية الأوكرانية

محمود الأفندي روسيا حساني بشير القاهرة الإخبارية مقاتلين محترفين

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