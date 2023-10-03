الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف: روسيا ستواصل تقديم المساعدات إلى دول أمريكا اللاتينية

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده قدمت وستواصل تقديم المساعدة لحل القضايا الأكثر إلحاحًا في أمريكا اللاتينية، والتي تشمل الأمن الغذائي ومكافحة آثار الكوارث الطبيعية.

وقال لافروف - في رسالة عبر تقنية الفيديو إلى المشاركين في المؤتمر البرلماني بين روسيا وأمريكا اللاتينية - إن روسيا الاتحادية ودول أمريكا اللاتينية تربطها تقليديًا علاقات ودية، تعود بداياتها إلى الأوقات التي ناضلت فيها أمريكا اللاتينية من أجل استقلالها، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى أن "روسيا تتفهم دائمًا تطلعات شعوب أمريكا الجنوبية والوسطى والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي في العثور على الحرية والسيادة الحقيقية، ليأخذوا مصيرهم بأيديهم".

وأضاف أيضًا أن بلاده "قدمت وستواصل تقديم المساعدة في حل المشاكل الأكثر حدة في المنطقة، بدءًا من مكافحة جائحة فيروس كورونا إلى ضمان الأمن الغذائي والمساعدة في التعامل مع آثار الكوارث الطبيعية".

وشدد كبير الدبلوماسيين الروس على أن روسيا ودول أمريكا اللاتينية "متحدون في الالتزام الراسخ بإضفاء الطابع الديمقراطي على الاتصالات بين الدول وبناءها على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميًا، وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة"، قائلًا: "إننا من المؤيدين الدائمين لاحترام التنوع الثقافي والحضاري لشعوب العالم، وحقهم في تحديد سُبل ونماذج التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية".

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمريكا اللاتينية الأمن الغذائي الكوارث الطبيعية

الأكثر قراءة

عاجل.. انفجار مرعب في بريطانيا.. الليل تحول إلى نهار (فيديو)

خبراء يكشفون لـ"الدستور" حقيقة انقطاع الإنترنت عالميا يوم 11 أكتوبر

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

تقرير يكشف تأثير مرشح للرئاسة الأمريكية على دوره كـ"سيناتور أمريكى"

عاجل.. عبد السند يمامة يستكمل أوراق ترشحه لانتخابات رئاسة الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

اين كنا.. وكيف أصبحنا

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

د هند جاد

أسطورة العقلية الذكورية.. ما دايم إلا وجه الله!

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً