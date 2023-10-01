الأحد 01 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الضفة الأخرى" يعرض تقريرا عن نشاط الإخوان في الحرب الروسية الأوكرانية

الصحفية داليا عبدالرحيم
الصحفية داليا عبدالرحيم

عرض برنامج «الضفة الأخرى»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، تقريرًا يكشف عن نشاط الإخوان الإرهابية في الحرب الروسية الأوكرانية.

وكشف التقرير عن أن جماعة الإخوان نقلت تجربتها السابقة في أفغانستان والشيشان إلى أوكرانيا، حتى تٌصبح كييف خزانًا جديدًا للجهاديين ولكن في القارة العجوز، بعدما نجحت في صناعة نفس الشيء في أفغانستان ومن قبل في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن الجماعة الإرهابية استغلت حالة الفوضى التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، وكثفت من نشاطها في شرق القارة العجوز عبر منظمة الرائد، بهدف استغلال المسلمين المهاجرين في أوروبا والذين يقدر عددهم بـ 40 مليون نسمة في دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح التقرير أن جماعة الإخوان تعمل في شرق القارة منذ عام 1994، والذي شهد تمردًا مسلحًا في الشيشان ثم الحرب في جورجيا في العام 2008، حيث استغل التنظيم هذه الحرب لصالحه، فزاد نشاطها في بناء وتدشين حركة متطرفة انطلقت من خلالها لتنفيذ عمليات مسلحة في كل القارة الأوروبية، ودربت جماعة الإخوان عددا ضخما من المقاتلين الأجانب، ثم نقتلهم إلى شمال القوقاز وتحديدًا الشيشان تمهيدًا لبناء هذه الحركة المتطرفة، وهو ما دفع الحكومة الروسية لوضع الجماعة على قوائم الإرهاب؛ بعدما رصدت أجهزة الأمن الروسية تحركات الجماعة في السابق على خلفية التمرد المسلح بالشيشان في ديسمبر من العام 1994.

ونوه التقرير بأن أغلب المقاتلين في تنظيم داعش الإرهابي "المقاتلين الشيشانيين" الذين تربوا على أيدي تنظيم الإخوان منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، وهم نواة هذه الحركة التي تشكلت في شرق القارة الأوروبية، فقد بات هؤلاء المقاتلين هم البديل الأول للتنظيم الأكثر تطرفًا في العالم، وهنا انتقلت وجهة التطرف من أفغانستان، التي خلقتها جماعة الإخوان إلى أوروبا، والتي خلقتها أيضًا جماعة الإخوان الإرهابية على خلفية التمرد الشيشاني ومن بعد الحرب الروسية في أوكرانيا.

وكشف التقرير عن أنه من أهم القيادات التي خلقتها جماعة الإخوان الإرهابية في داعش “أبو عمر الشيشاني”، أحد القيادات العسكرية في داعش، وكان يعمل ضابطًا في جهاز الاستخبارات الجورجية ولكنه تحول إلى تكفيري، ثم بات أحد أهم منظري الحركة الجهادية المتطرفة في أوروبا على يد جماعة الإخوان الإرهابية.

وبدورها علقت الإعلامية داليا عبدالرحيم على التقرير، قائلة إنه يبدو واضحًا أن القيادات الجهادية المتطرفة صناعة إخوانية بامتياز، والمنهج الذي كان وما زال متبعًا في أفغانستان هو نفسه الذي يتكرر في الشيشان ثم تعود الجماعة لاستنساخه مجددًا في أوكرانيا، مستطردة: "ربما يُقال: إن هؤلاء ليسوا من جماعة الإخوان.. لكن من يُشكك في أنهم على الأقل صناعة إخوانية؟

الضفة الأخرى داليا عبدالرحيم القاهرة الإخبارية جماعة الإخوان منطقة الشرق الأوسط

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الباز: أحد المرشحين سيكون "حصان طروادة" لعودة الإخوان فاحذروا التدليس

الرئيس السيسى يدعو لإعادة النظر فى "الإيجار القديم": "الاستفادة مش أبدية ده حرام"

محمد الباز: "25 يناير أشر حدث شهدته مصر فى تاريخها الحديث"

حرب أمريكية على مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية