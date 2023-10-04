الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إعلام إيطالى: مصرع 20 شخصا بعد سقوط حافلة من جسر بالقرب من البندقية

سقوط حافلة من جسر
سقوط حافلة من جسر بالقرب من البندقية

أعلنت وسائل إعلام محلية إيطالية مصرع 20 شخصا بعد سقوط حافلة من جسر بالقرب من البندقية، حسبما أفادت وكالة رويترز. 

وسقطت حافلة من فوق جسر بالقرب من مدينة البندقية شمال إيطاليا

مصرع ما لا يقل عن 20 شخصًا

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ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن عمدة المدينة قوله إن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا وأصيب آخرون أو لم يعرف مصيرهم.

وتحطمت حافلة من فوق جسر بالقرب من مدينة البندقية يوم الثلاثاء واشتعلت فيها النيران عند الاصطدام بالقرب من مسارات القطارات بالأسفل. 

ونقلت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية عن السلطات المحلية قولها إن أكثر من 20 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 12 آخرون وما زال مصير آخرين في عداد المفقودين.

وقال عمدة المدينة لويجي بروجنارو على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد ضربت مأساة كبيرة مجتمعنا هذا المساء"، مضيفًا أن "العديد من الضحايا" كانوا على متن السفينة، "مشهد مروع، لا توجد كلمات".

وأظهرت صور من مكان الحادث، يبدو أنها التقطت من الطريق أعلاه، حافلة مقلوبة رأسا على عقب بالقرب من خط قطار، ولا تزال مشتعلة.

وذكرت وكالات الأنباء والتليفزيون الإيطالية أن الحافلة انحرفت عن الطريق وسقطت بالقرب من خطوط السكك الحديدية في منطقة ميستري المرتبطة بالبندقية عن طريق جسر، لكن سبب الحادث لا يزال غير واضح.

وكتب عمدة المدينة لويجي بروجنارو على موقع X المعروف سابقًا باسم تويتر: "إنه مشهد مروع، أنا عاجز عن الكلام".

وذكرت سكاي إيطاليا أنه تم حتى الآن انتشال 18 جثة من تحت الحطام بعد أن اشتعلت النيران في الحافلة، مما أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص الآخرين.

وكتب عمدة المدينة لويجي بروجنارو على فيسبوك: "لقد ضربت مأساة مجتمعنا هذا المساء"، واصفًا موقع الحادث بأنه "مشهد مروع".

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني عن "تعازيها العميقة".

وقالت في بيان: "أنا على اتصال بالعمدة لويجي بروجنارو و(النقل) ماتيو سالفيني لمتابعة أخبار هذه المأساة".

مقتل 20 شخصا سقوط حافلة جسر بالقرب من البندقية شمال ايطاليا

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