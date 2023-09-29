الجمعة 29 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية"| إيطاليا تطالب بإعادة صياغة ميثاق الهجرة بالاتحاد الأوروبي

أنطونيو تاياني
أنطونيو تاياني

أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن المهاجرين الذين تنتشلهم سفن الإنقاذ من البحر لابد من إرسالهم إلى الدول التي تدعم المنظمات الخيرية غير الحكومية.

 وطالب بإعادة صياغة ميثاق الهجرة الخاص بالاتحاد الأوروبي، وتأتي تعليقاته عقب تأكيد برلين هذا الأسبوع، أنها تقدم الدعم المالي إلى ثلاث منظمات ألمانية غير حكومية، تعمل في البحر المتوسط وتجلب المهاجرين بانتظام إلى إيطاليا، وفقًا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وفيما فشلت وزراء داخلية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي -على نحو غير متوقع- في التوصل إلى ميثاق جديد للهجرة يوم الخميس، بعد أن قالت روما إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة النص.

وقال "تاياني" للتلفزيون الرسمي الإيطالي: "نريد التوصل إلى اتفاق بشأن ميثاق جديد.. ينبغي للمنظمات غير الحكومية التي ترفع علم ألمانيا أو علم أي دولة أخرى أن تنتشل المهاجرين وتأخذهم إلى دولها".

وكتبت جورجا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلى المستشار الألماني أولاف شولتس لتخبره بأنها "دُهشت" لمعرفتها بالتحرك الألماني لتمويل المجموعات الخيرية.

واجتمعت أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا مع تاياني، الخميس الماضي، ودافعت عن القرار قائلة إن المجموعات تنقذ الأرواح.

الخارجية الإيطالي المهاجرين وزير الخارجية الإيطالى الخارجية أنطونيو تاياني

الأكثر قراءة

حازم عمر يكشف عن أول قرار له إذا أصبح رئيسًا للجمهورية

اقتصاديون عن "اتفاقية مبادلة العملة" مع الإمارات: مصر تحصد أولى ثمار الانضمام إلى "بريكس"

دورى أبطال إفريقيا.. الأهلى إلى دور المجموعات برباعية فى شباك سان جورج الإثيوبى

تحذير من "الأرصاد".. ماذا يحدث فى الأيام المقبلة؟

حشود لم تتوقف.. طوابير لدعم الرئيس السيسى بتوكيلات من مقرات الشهر العقارى بالقاهرة

كهربا يقود تشكيل الأهلى لمواجهة سان جورج الإثيوبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

محمد عبدالعزيز

رسالة لوزير الشباب

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «2»

خالد حريب

فى انتخابات الرئاسة.. نحتاج عقلًا سياسيًا باردًا

ماجد حبته

حياة كريمة فى الإسماعيلية

حسين دعسة

معرض عمان للكتاب.. أجنحة الكتب تنطلق فى مملكة الأمن والأمان

صور

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة