الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: نؤيد الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة من أجل الأجيال القادمة

المواطن
المواطن

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة جديدة خلال كلمته في ختام مؤتمر "حكاية وطن" والذي أقيم بالعاصمة الادارية الجديدة، بالتزامن مع احتشاد الآلاف في ميادين مصر بمختلف المحافظات لدعم ترشيحه لولاية جديدة.

قال أحد المواطنين، إنه يؤيد ويبارك ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، من أجل أن تحيا الأمة المصرية والعربية في أمن وأمان، لأن مصر هي قلب الوطن العربي النابض، فإذا حيت مصر تحيا الأمتين العربية والإسلامية، ومن أجل أن تحيا الأجيال القادمة في رخاء واستقرار.  

 

https://youtube.com/shorts/ZOc98Ihw9Dc?feature=share

 

وتابع الرئيس السيسي، أنه يلبي نداء المصريين لاستكمال الحلم في الترشح مدة رئاسية جديدة، مضيفًا خلال كلمته بالجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر "حكاية وطن": "هطلب منكم نتوجه إلى الله وندعوه نقول له يا رب، إن كان يا رب غيري أولى بها مني فوفقه، ويا رب إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسّر لي".

وقاطعه الحضور بهتافات: "قول يا ريس.. قول عايزينك معانا علطول، بنحبك يا ريس"، وقال الرئيس كلمته: "عقدت العزم على ترشيح نفسي لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة، أعدكم أن تكون امتدادًا لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها، أدعو كل المصريين للمشاركة في المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح، وأحترم إرادة المصريين وأعمل بها".

وذكر: "عمري ما قدمت وعود ولا قلت كلمة مقدرش أعملها، كل اللي أقدر أقوله لكم هفضل أشتغل وأشتغل وأشتغل، وربنا اللي يوفق، ويا رب أكون أنا أولى بها".

ودعا الرئيس السيسي، المصريين للمشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ليرى العالم كله أن مصر دولة ذات إرادة.

لانتخابات الرئاسية حكاية وطن السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة رئاسية جديدة

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