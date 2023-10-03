القوى السياسية ترحب بترشح الرئيس السيسى لولاية جديدة: «لبيت نداء الشعب.. وكلنا معك»

رحبت أحزاب وقوى سياسية بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، ليلبى بذلك نداء المصريين، ويستجيب لإرادة الجماهير التى خرجت فى جميع ميادين الجمهورية لمطالبته بالترشح لولاية جديدة. وجددت الأحزاب والقوى السياسية العهد بشأن دعم الرئيس السيسى فى الانتخابات، من أجل استكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل، لتجاوز التحديات والعقبات التى تواجه الوطن، ومواصلة الإنجازات التى تحققت على يديه، منذ تولى حكم البلاد فى ٢٠١٤. كما تعهدت بالمشاركة الفاعلة فى العملية الانتخابية، وتحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة، ليكونوا شركاء فى صنع مستقبل مصر الزاهر، وتقديم صورة مشرقة لها أمام العالم.

حسن عمار:المصريون سيحتشدون أمام لجان الانتخاب استجابة لنداء الوطن

اعتبر حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن إعلان الرئيس السيسى عن ترشحه للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ يهدف لاستمرار مسيرة البناء والعطاء والتنمية التى بدأها للارتقاء بالدولة المصرية، انطلاﻗًﺎ ﻣن الحفاظ ﻋﻠﻰ الإنجازات التى تحققت على مدار السنوات الماضية.

وتابع: «تولى الرئيس المسئولية فى ظروف صعبة وسط تحديات كادت تعصف بمصر وتتسبب فى انهيارها، لكن استطاع العبور بمصر إلى بر الأمان وتجاوز أعبائها حتى استعادت الدولة هيبتها من جديد باصطفاف الشعب المصرى خلف قيادته ومساندتها فى الحرب على الإرهاب جنبًا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة فى جميع المجالات».

وأكد «عمار» أن ترشح الرئيس السيسى جاء نزولًا عند رغبة قطاع عريض من جموع الشعب المصرى ممن يؤمنون بما قدمه الرئيس من إنجازات أثبتت انحيازه للمواطن البسيط، وأن شاغله الأول هو تقدم الوطن وعلو مكانته.

وشدد على أنه على مدار السنوات الماضية لم تتوقف مؤامرات قوى الشر لزرع التشكيك داخل المواطن وهز ثقته تجاه المشروعات التى أنجزتها الدولة، ولكن لم تنجح مخططات الفتنة فى ضرب الاستقرار الداخلى، وكان اصطفاف الشعب المصرى خلف قائده هو حائط الصد فى مواجهتها. وقال عضو مجلس النواب إنه يثق فى احتشاد المصريين بقوة أمام صناديق الاقتراع استجابةً لنداء الوطن فى أيام ١ و٢ و٣ من شهر ديسمبر المقبل لتصويت المصريين بالخارج، وبالداخل فى أيام ١٠ و١١ و١٢ من الشهر ذاته.

هانى العسال: الأجدر على قيادة المرحلة والعبور بنا إلى بر الأمان

قال هانى العسال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحركة الوطنية، إن إعلان الرئيس السيسى عن ترشحه لفترة رئاسية جديدة يأتى استجابةً لمطالبات عدد كبير من القوى السياسية وملايين المواطنين حفاظًا على ما حققته الدولة من مكتسبات استعادت فيها الاستقرار والتنمية، ومكانة مصر وريادتها ودورها المحورى على المستويين الإقليمى والدولى. وأضاف أن استحقاق ٢٠٢٤ سيكون بمثابة تجديد للعهد بين الرئيس السيسى والشعب المصرى نحو استكمال ما شرع فيه من مسار للبناء والتنمية، على أن تكون المصلحة الوطنية والهوية الوطنية هما دائمًا علامتا الطريق، اللتان تهديان المسيرة والمسار للمرحلة المقبلة. وأوضح «العسال» أن الدولة المصرية تعرضت لواقع كادت فيه أن تضيع، لولا إرادة الشعب الأبية والتفافه وثقته فى الرئيس السيسى لإنقاذ البلاد من براثن الفوضى وقدرته على مواجهة التحديات، وهو ما تُرجم بالفعل خلال فترة ولايته، إذ شرعت الدولة فى طريق واضح ومتكامل الأبعاد كانت فيه يد تبنى ويد تحارب الإرهاب، حتى تمكنت من القضاء عليه وانطلقت نحو تحقيق نهضة تنموية شاملة فى كل القطاعات. وأشار إلى أن كل ذلك يدفعنا لدعم ترشح الرئيس السيسى لفترة رئاسية جديدة، خاصة فى ظل طبيعة الأوضاع الدولية والمحلية، وما تشهده المنطقة من توترات، مما يجعله هو الأجدر لقيادة المرحلة والعبور بمصر إلى بر الأمان والاستقرار.

«مستقبل وطن»:ندعمك لمواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية

البداية بحزب «مستقبل وطن»، الذى عبّر عن خالص اعتزازه وتقديره لتلبية الرئيس عبدالفتاح السيسى نداء المصريين، واستجابته لإرادة الجماهير التى تسارعت وخرجت فى جميع ميادين مصر تؤيد ترشحه لفترة رئاسية جديدة فى الانتخابات المقبلة.

وجدد «مستقبل وطن» العهد مع الرئيس السيسى، بشأن استكمال مسيرة العمل الجاد والبناء المتواصل لتجاوز التحديات، وتثبيت أركان الدولة، حفاظًا على وطننا العظيم قويًا شامخًا، ومواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية.

وتعهد الحزب، انطلاقًا من دوره السياسى، وبالنظر إلى حجم قواعده التنظيمية فى كل محافظات الجمهورية، بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بأن تكون هذه الانتخابات مقدمة لحياة سياسية حيوية وتعددية، من خلال إثراء العملية الانتخابية، وتحقيق مشاركة شعبية واسعة، حتى يخرج هذا الاستحقاق التاريخى بصورة تليق بالمصريين شعبًا ودولة.

«المؤتمر»: يقود البلاد نحو مستقبل أكثر تقدمًا

أشاد المستشار أحمد حلمى الشريف، نائب رئيس حزب «المؤتمر»، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى الترشح لولاية جديدة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال «الشريف» إن هذا القرار إشارة قوية لاستمرار الإنجازات فى كل المجالات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، واستكمال مسيرة التنمية والبناء، التى انطلقت فى البلاد منذ تولى الرئيس السيسى مهام الحكم، عقب ثورة ٣٠ يونيو المجيدة. وأضاف نائب رئيس حزب «المؤتمر»: «الرئيس السيسى هو الأجدر بقيادة البلاد نحو مستقبل أكثر تقدمًا واستقرارًا، وتحقيق إنجازات أكبر مما حققه خلال السنوات الماضية». وأوضح «الشريف» أن الرئيس السيسى استطاع مواجهة جميع التحديات وعلى رأسها الإرهاب، الذى كان إحدى أهم المشكلات التى تعوق مسيرة الإصلاح والتنمية الاقصادية والاجتماعية.

«مصر الحديثة»:نتعهد بالمشاركة الفاعلة فى الانتخابات

أعرب حزب «مصر الحديثة» عن اعتزازه وتقديره وامتنانه لاستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمطالب ملايين المصريين، وإعلان ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن «مصر الحديثة» عن دعمه الكامل للرئيس السيسى فى الانتخابات المقبلة، من أجل مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية التى شهدتها مصر فى السنوات الماضية، وأسهمت فى تعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا. وتعهد الحزب بالمشاركة الفاعلة فى العملية الانتخابية، والعمل على تحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة، ليكونوا شركاء فى صنع مستقبل مصر الزاهر، وتقديم صورة مشرقة لمصر أمام العالم، وذلك انطلاقًا من مسئوليته الوطنية، وبالنظر إلى انتشاره الجغرافى فى جميع أنحاء الجمهورية.

«الحرية المصرى»:اخترق كل الحواجز والعقبات وقضى على الفساد والبيروقراطية

أكد الدكتور عيد عبدالهادى، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصرى، أن الرئيس السيسى قائد وطنى لم يخذل دعوة شعبه، وأخلص جهوده فى سبيل رفعة ونصرة هذا الوطن، وأحبه ملايين المصريين واصطفوا حوله لدفع عجلة الإنتاج والتنمية والبناء. وأكد أن الرئيس السيسى نجح فى إنشاء الدولة المصرية من جديد، مخترقًا كل الحواجز والعقبات دون خشية، بل وضع يده على بؤر الفساد والبيروقراطية التى كان لها دور كبير فى تكوين عراقيل، ومنعت الوصول للاستفادة القصوى فى كثير من الملفات، وضرب بيد من حديد حتى أصبحت تلك الملفات تسير فى الطريق الصحيح بما يعود بالنفع على المواطن. وأضاف أن مؤتمر «حكاية وطن» كشف عن حجم الجهود التى بذلتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى والحكومة المصرية، من أجل تحقيق كم الإنجازات التى أصبحت على مرأى ومسمع للقاصى والدانى، بالنظر لحجم التحديات والعراقيل التى وضعتها الحروب والصراعات وفيروس كورونا، حتى وصلت مصر لبر الأمان ونجحت فى بناء الجمهورية الجديدة. وأكد أن المؤتمر استعرض الإنجازات التى تحققت فى مختلف المجالات على مدار التسع سنوات الماضية بالأرقام والإحصائيات، التى أبرزت العمل الدقيق للحكومة والنهج الاقتصادى الذى سارت عليه إلى أن تحققت إلى واقع ملموس، جعل الدولة المصرية اليوم تنافس مصاف الدول على الخريطة الاقتصادية.

أحمد فؤاد سليم: إخلاص السيسى للوطن فريد ولديه إصرار على استكمال الإنجازات

عبر الفنان القدير أحمد فؤاد سليم عن سعادته الغامرة باختياره للمشاركة فى الاحتفالات الوطنية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان آخرها المشاركة فى الجلسة الختامية من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجار» بالعاصمة الإدارية، وكذلك تقديمه فيلمًا مع النجمة ماجدة زكى عن إنجازات الدولة على مدار الـ١٠ سنوات الماضية.

وأضاف «سليم»، لـ«الدستور»: «شعرت بكل الفخر والعزة والكرامة أثناء الوقوف أمام الرئيس فى هذه الاحتفالات الوطنية الخالصة، التى لها طابع خاص ومختلف على المستوى الشخصى».

وأضاف أن إخلاص الرئيس للوطن فريد من نوعه، ولديه إصرار وتفانٍ على استكمال مسيرة الإنجازات التى بدأها، كما يشعر بمسئولية كبيرة تجاه البلد ولن يتركه لبراثن الإرهاب مرة أخرى.

محمد العرابى: مصر استعادت ريادتها فى عهد السيسى

رحب رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية، السفير محمد العرابى، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ترشحه لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال المشروعات الوطنية العملاقة ومسيرة التنمية المستدامة التى بدأها فى البلاد.

وقال رئيس المجلس، وزير الخارجية الأسبق، فى بيان أمس، إن مصر نجحت فى استعادة ريادتها فى محيطيها العربى والإفريقى وبمنطقة المتوسط فى عهد الرئيس السيسى، فضلًا عن عودة دورها المؤثر بالقضايا العربية والإقليمية والدولية.

وأضاف أن دول العالم تثمن الدور بالغ الأهمية الذى قام به الرئيس السيسى للقضاء على الإرهاب والتطرف، وكذلك العمل على إحلال الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة، بجانب المساعى لتحقيق التنمية المستدامة، ليس فى مصر فقط، بل بالقارة الإفريقية.

وأكد وزير الخارجية الأسبق أن شعب مصر لن ينسى أن الرئيس السيسى أنقذ مصر من حرب أهلية عقب محاولة اختطاف الوطن من قبل جماعة الإخوان، وأنه حمل على عاتقه إدارة البلاد فى فترة من أصعب الفترات التى مرت على مصر والوطن العربى، داعيًا شعب مصر إلى الالتفاف خلف تلك القيادة الوطنية الحكيمة.

«حماة الوطن»:طمأنة للمصريين بشأن استمرار الإنجازات

رحب حزب «حماة الوطن» باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى للواجب الوطنى والنداء الشعبى، وإعلان ترشحه لولاية جديدة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ووصف «حماة الوطن» ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه رسالة طمأنة لملايين المصريين بشأن استكمال مسيرة التنمية والبناء، التى انطلقت فى البلاد منذ توليه مهام الحكم، عقب ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وأضاف: «ترشح الرئيس السيسى إشارة قوية إلى استمرار الإنجازات فى كل المجالات بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية»، معربًا عن ثقته التامة فى اختيار المصريين، فى ظل أن توكيلات المواطنين لتأييد ترشح الرئيس السيسى، منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمنى للاستحقاق الدستورى، تعد رسالة واضحة بأنه الأجدر لتولى المهمة.

«الغد»:إنجازاته معجزات لأنها تحققت وسط التحديات

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى ترشحه لولاية جديدة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يأتى استجابة لإرادة شعبه، بهدف استكمال مسيرة الوطن.

وأكد أن الرئيس السيسى دائمًا يلبى مطالب المصريين ولا يحيد عن رغبتهم، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى الأجدر على تولى مهام البلاد، خاصة بعد إحداث طفرة تنموية غير مسبوقة، وأصبحت مصر اليوم على خارطة مصاف الدول المتقدمة، بفضل ما حققته من إنجازات تعد بمثابة معجزات كان من الصعب تحقيقها وسط الكثير من التحديات والمشكلات المتنامية عالميًا.

وذكر أن الرئيس السيسى أحدث تطورات فى الشق الاقتصادى، وصنع بنية تحتية جديدة، قادرة على إدارة الملف الاقتصادى بشكل فتح آفاقًا استثمارية جديدة.

«مصر أكتوبر»:استعاد الدولة المصرية وثبّت أركانها وصولًا التنمية

اعتبرت جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن إعلان الرئيس السيسى عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة يؤكد حرصه على استكمال ما بدأه بإعادة بناء الدولة المصرية وتخليصها من الفوضى والإرهاب اللذين شهدتهما قبل ١٠ سنوات.

وأضافت أن الرئيس السيسى هو رجل المرحلة المقبلة، واستطاع أن يحافظ على الدولة المصرية، وترشحه للانتخابات الرئاسية ضرورة من أجل استكمال مسيرة المشروعات، ولا أحد يستطيع أن ينكر الإنجازات التى تحققت على مدار الـ١٠ سنوات الماضية.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى نجح فى استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها، وصولًا لمحطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد، وترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية يأتى لمواصلة النجاحات والإنجازات التى شهدتها الدولة المصرية خلال الـ١٠ سنوات الماضية، مضيفة: «لا أحد يغفل ما حققه الرئيس السيسى من إنجازات أسهمت فى تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها نحو الأفضل».

«المصريين الأحرار»:واصل الحلم الذى بدأته فى 2014

أعلن حزب «المصريين الأحرار» عن تأييده لإعلان الرئيس عبدالفتاح السسيى الترشح لفترة رئاسية جديدة، مطالبًا إياه بمواصلة مسار التنمية الذى بدأ منذ ٢٠١٤.

وأشاد «المصريين الأحرار» بكلمات الرئيس فى ختام مؤتمر «حكاية وطن»، التى شدد فيها على ضرورة استكمال الحلم، وتعهد بأن تكون الولاية الجديدة تجديدًا للعهد الخاص باستكمال المسيرة نحو واقع يفيض بالخير والسلامة، وحياة سياسية مفعمة بالحرية دون تجاوز أو تجريح.