الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن محسب يكشف أهم أهداف البرنامج الانتخابى لعبدالسند يمامة

أيمن محسب
أيمن محسب

قال أيمن محسب، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، خضع اليوم للكشف الطبي، وذلك من أجل استكمال أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن النتائج سيتم إرسالها مباشرة للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أنه حصل على التزكيات المطلوبة من أعضاء مجلس النواب للترشح فى الانتخابات الرئاسية، وعددها 26 تزكية.

أهم أهداف برنامجه

وعن أهم أهداف برنامجه الانتخابي قال: تحسين الحالة الاقتصادية، وتحسين معيشة المواطن، والحالة السياحية، وجودة الحياة ستكون أفضل.

أيمن محسب عبدالسند يمامة للانتخابات الرئاسية التزكيات برنامجه الانتخابي

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