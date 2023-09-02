عبدالسند يمامة: ترشحت لرئاسة حزب الوفد كتحدٍ.. ولم أتوقع الفوز

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لـ الانتخابات الرئاسية 2024، إن علاقته كانت جيدة بالجميع في حزب الوفد، ولا يوجد أي خلاف، وعندما حاولت مجموعة التسعة الخروج على المستشار بهاء أبو شقة، طلبوا منه أن يكون محللا لمدة، وحمل إليه الرسالة اللواء سفير نور، لكنه رفض.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار": "قلت لهم أنا مع الشرعية، رغم اختلافي مع سياسة المستشار بهاء أبو شقة، لكني مع الشرعية، المستشار بهاء فصلهم مرة واحدة، وكنت قبلها قلت له كده كفاية بالأسباب، وقال إنه مش مكمل، لكن فجأة أخذ حبوب الشجاعة وأطاح بهم".

عبدالسند يمامة يكشف سبب ترشحه لرئاسة الوفد وفوزه المفاجئ

ولفت إلى أن الخلاف كان بسبب سوء فهم في عملية اختيار النواب، لكن اتضح بعد ذلك أن المستشار بهاء أبو شقة كان له رأي وجيه لكن الإطاحة كانت شديدة.

وأردف: "حتى الآن علاقتي جيدة بالكل، وعندما أوشكت مدة بهاء على الانتهاء، حصل اختلاف على عقد، حد قال لي المستشار بهاء قال إما تمضي العقد أو يشيلك، فقلت إزاي يشيلني، وأعلنت الترشح لرئاسة الوفد، كنوع من التحدي واتخاذ موقف، وذلك بعد أن كلمت أكبر عضوين في الحزب، فؤاد بدراوي، وهاني سري الدين، ليترشحا لرئاسة الوفد، لكنهما رفضا، فترشحت وفوزي بانتخابات رئاسة حزب الوفد كان مفاجأة".