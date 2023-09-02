السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالسند يمامة: بعض الأسر تنظر لحزب الوفد على أنه ميراث لهم

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لـ الانتخابات الرئاسية 2024، إن علاقته بحزب الوفد بدأت عندما أبدى للمهندس صلاح دياب رغبته في الانضمام للحزب، فتحدث مع السيد البدوي، وكان سكرتير الحزب وقتها، فأصدر له العضوية.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار"، أن رئيس حزب الوفد آنذاك كان الدكتور نعمان جمعة عميد حقوق القاهرة، اختاره فؤاد سراج الدين وأعاد بناء حزب الوفد، ليكون خلفًا له، مبديه على شقيقه.

فؤاد سراج الدين بدى نعمان جمعة على شقيقه ليكون خلفا له 

وأردف: "الكل يكن لفؤاد باشا سراج الدين، كل تقدير واحترام، لأن عودة حزب الوفد يرجع الفضل فيها لشخصية فؤاد باشا سراج الدين، والدكتور نعمان جمعة الذي كان على يمينه من القانونيين".

ولفت إلى أن هناك التباسًا بين أعضاء الحزب، فحزب الوفد حزب سياسي، إلا أن البعض ينظر له على أنه ميراث، وتوجد أسر تتعامل مع الوفد على أنه ميراث لها، وليس حزبًا سياسيًا، وذلك منذ أيام نعمان جمعة، ونصبوا أنفسهم وانقلبوا على نعمان جمعة، وأخرجوه في سيارة شرطة.

 وأردف: "جاء بعده رئيس مؤقت المستشار مصطفى الطويل، لمدة سنة، ثم محمود أباظة 4 سنوات، ثم الشركاء الذين أطاحوا بنعمان جمعة اختلفوا". 

الوفد حزب الوفد يمامة عبدالسند يمامة فؤاد سراج الدين

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