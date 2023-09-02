السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عبدالسند يمامة: دستور 2014 فيه بصمة إخوانية وسأطلب تعديله حال فوزي بالانتخابات الرئاسية

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لـ الانتخابات الرئاسية 2024، إنه في حال فوزه في الانتخابات المقبلة سيطلب تعديل دستور 2014، مشيرا إلى أنه يرى أن هذا الدستور فيه بصمة إخوانية.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه تم اختياره في لجنة الـ100 لوضع الدستور في 2012، ولكن فجأة وجد أن هناك مجموعة اعتلت المنصة واختارت المستشار حسام الغرياني المنتمي للإخوان رئيسا للجنة، وتم توزيع الإخوان على باقي المناصب، وسيطروا في أول جلسة على لجنة وضع الدستور، ووقتها رفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري يطلب فيها ببطلان التشكيل.

دستور 2014 به عوار ومعظم مواده من دستور 2012

ولفت عبد السند يمامة، إلى أن دستور 2014 نقل عن دستور 2012 نسبة 90%، رغم وجود عوار في دستور 2012، متابعا: "دستور 2014 فيه اختصاصات واسعة لرئيس الوزراء على حساب رئيس الجمهورية، وهناك مواد أخرى أرى أنها واجبة التعديل، ولكن لن أفصح عنها الآن لمصلحة الوطن". 

ولفت إلى أن دستور 2014 به عوار ومعظم مواده من دستور 2012 الذي وضعه الإخوان، منوها أن المواد الموجودة في دستور 1971 في باب نظام الحكم أفضل من الدستور الحالي.  

الانتخابات الرئاسية دستور 2014 حزب الوفد الإخوان عبد السند يمامة محمد الباز

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