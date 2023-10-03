محافظ الدقهلية: استعدادات مكثفة لاستقبال فصل الشتاء ومواجهة الأمطار

أعلن د.أيمن مختار، محافظ الدقهلية، استمرار الجهود المكثفة للوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لمواجهة احتمالات سقوط أمطار غزيرة.

وتتضمن هذه الإجراءات تنفيذ محاكاة علي الطبيعية لمواجهة تجمعات الأمطار بالميادين والشوارع والمناطق الحيوية بنطاق المحافظة ومتابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء.

وتابع مختار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة تمي الأمديد في تنفيذ محاكاة التصدي لاحتمالية تواجد تجمعات المياه ببعض المناطق واعمال تطهير بالوعات الأمطار ومراجعة أعمال الكهرباء.

رئيس تمى الأمديد: محاكاة على الطبيعة

وأوضح سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة تمى الأمديد أنه تمت متابعة تنفيذ محاكاة على الطبيعة بمعدات رئاسة المركز وبمشاركة قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة تنفيذ خطة لاستقبال فصل الشتاء ومجابهة تقلبات الطقس والسيول بالانتهاء من مراجعة غرف تصريف مياه الأمطار، وتسليك البالوعات ومراجعة أعمدة الكهرباء بالمدينة والقرى، بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتغطية الأعمدة وصيانتها ومراجعة العوازل ووصلات الكهرباء؛ حفاظًا على أرواح المواطنين وكذا تدريب العاملين في منظومة التصدي لتجمعات الأمطار؛ استعدادًا لمواجهة مخاطر الطقس حرصًا على سلامة المواطنين والممتلكات.