رمضان عبدالمعز: "علموا أولادكم شكر الله عند ذكر بطولات أجدادنا السابقة" (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن من أكبر النعم التي يمن الله بها على الإنسان، هي نعمة النصر، موضحًا أن النصر لا يأتي إلا ممن يملكه، والذي يملكه هو الله.



وأضاف عبدالمعز، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة dmc، اليوم الثلاثاء، أننا نحتفل بنصر أكتوبر المجيد، نصر الله، ووعد الله، الذي وعد بنصر المؤمنين، مستشهدًا بقول الله: "وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ".



وأوضح الداعية الإسلامي، أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يسأل الله النصر، والله علمنا في يوم الفرقان، هو أول معركة كبرى فاصلة بين الحق والباطل في عهد رسول الله، وهي غزوة بدر، مستدلًا بقول الله تعالى: "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ، اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".



وتابع: "قيدوا نعم الله بشكرها، نريد أن تكون فضيلة الشكر على ألسنة الناس"، منوهًا بأن هناك بعض الناس يتسمون بالجحود وعدم الرضا عن الحال، والإحباط واليأس، وبالتالي أول درس يجب أن نتعلمه ونحن نحكي للأولاد والأحفاد بطولات الآباء والأجداد، هو الحمد والشكر لله".