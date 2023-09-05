"ارحموا الشباب".. رمضان عبدالمعز: 30 مليون فتاة وصلت لسن الثلاثين ولم تتزوج

قال الداعية الإسلامي رمضان عبدالمعز، إن طاعة النبي تنال المغفرة والرحمة، والتي تعني الفلاح في الدنيا والآخرة.

الزواج في الإسلام



وأكد عبدالمعز، خلال تقديمه برنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة “من سيعيش فيكم بعدي فسيرى اختلافًا كبيرًا، فعليكم بسنتي”، وبالفعل الآن يرى الجميع الكثير من الأقاويل والتصريحات المناهضة للدين الإسلامي بمختلف أنحاء العالم.

وأضاف في حديثه، أن الزواج في الإسلام بعهد الإسلام كان غير متكلف بالمظاهر الكاذبة مثلما يحدث الآن، ونتيجة البعد عن الشريعة الإسلامية يمكن قول إن أكثر من ٣٠ مليون فتاة وصلت لسن الثلاثين ولم تتزوج في مصر، قائلًا: "يسروا على الشباب في تحديات العصر".

معايير اختيار الزوج المتكلفة



وتابع: "تكاليف الزواج الباهظة سبب أساسي في ارتفاع مؤشر العنوسة، ولهذا يجب على المسلمين العودة للسنة النبوية والعلم أن اختيار الزوج يتوقف على دينه وخلقه وليس ماله، من باب التراحم هو رحمة الشباب المقبلين على الزواج".

واستطرد: "يتقدم لبعض الفتيات شباب ميسورو المال وسيئو الخلق والدين ويقال في هذا الأمر بكرة ربنا يهديه، ولكن عندما يتقدم شاب لخطبة فتاة وهو على خلق ودين لكنه يعاني من ضيق الحال فيقال حينها لازم يكّون نفسه الأول، ليه مش بنقول بكرة ربنا يرزقه".