رمضان عبدالمعز: العقيدة هى الإيمان بوجود إله واحد ولا مفاوضة فى ذلك

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، عالم من علماء الأزهر الشريف، إن العقيدة هى الثابت الذي لا يقبل الشك، والعقيدة ليس بها مساحة للمسامحة في الإخلال بها على الإطلاق، العقيدة لا توجد بها مساحات مشتركة، العقيدة هى الإيمان بوجود إله واحد ولا يوجد في هذا الأمر مفاوضة.

ثبات العقيدة

وأكد الشيخ رمضان عبدالمعز، خلال لقائه ببرنامج “لعلهم يفقهون” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أن الصلاة فُرضت بعد 10 سنوات من نزول الوحي، والزكاة والصيام والحج بعد 15 عامًا من نزول الوحي، والسبب في ذلك أن هذا الوقت كان مخصصًا لتثبيت العقيدة في الأنفس ثم يأتي التكليف، ولهذا الإخلال بالعقيدة أمر غير مقبول في الإسلام.

خلل العقيدة

وأضاف في حديثه، أن الشخص الذي لا يمتلك عقيدة ثابتة يكون عرضة مباشرة لتغيير دينه، أخلاقه، وقيمه وكل تفكيره، ولهذا يجب على كل مسلم ومسلمة التمسك بالعقيدة الإسلامية وعدم التفكير في ثوابتها، والإيمان بأن الله وحده لا شريك له.