الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

المكتب الفنى لـ"الوزراء" يكشف أهم الحوافز المقدمة للعاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

قال وسيم أحمد، عضو المكتب الفني لرئيس الوزراء، إن مهمتهم هي تحضير الاجتماعات لرئيس الوزراء وتحضير نتائج هذه الاجتماعات، مشيرًا إلى أن من مهامه أيضًا كتابة تقارير حول المشاريع القومية.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة  سهل عملهم، وذلك بسبب قرب الوزارات من بعضها، مشيرًا إلى أنه قبل ذلك كان لا بد من وجود تنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة للاجتماع معهم وكان يأخذ وقتًا، أما الآن فالأمر سهل جدًا.

أهم الحوافز المقدمة للعاملين في العاصمة الإدارية

وعن أهم الحوافز المقدمة للعاملين في العاصمة الإدارية الجديدة قال إن أهمها هو سكن العاملين، والذي ساهم في تقريب المسافة لأنه أحد المستفيدين به لسكنه السابق في الشيخ زايد، موضحًا أنه توجد مدارس متوفرة في العاصمة الإدارية الجديدة سهلت دخول ابنته إليها.

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