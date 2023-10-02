الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية أنشأت العاصمة الإدارية الجديدة كفكرة وليست وجاهة حضارية واجتماعية، وهذه الفكرة تعني أن الدولة تحاول تغيير نمط وأسلوب عملها بأجهزتها المختلفة.

أضاف الرئيس السيسي، في كلمته خلال اجتماعه بوزراء الحكومة المصرية بالمقر الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة: "كان ممكن الكلام ده نعمله داخل الوزارات في وضعها القديم، لكن ديما أقول إن الجديد تحط فيه أنظمة ومسارات أكثر نجاحا من إنك تعمل تعديل على الواقع الموجود".
وتابع: "الدنيا كلها قالت عن العاصمة الإدارية متمشيش وإحنا مش عاملينها وجاهة، إنما عاملينها فكرة لتغيير نظام عمل الدولة للأفضل بكل أجهزتها".

السيسي العاصمة الإدارية الانتخابات الرئاسية 202

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