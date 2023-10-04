يطالع الملايين من المواطنين الراغبين في البناء وتشطيب الوحدات السكنية أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في الأسواق المصرية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لمعرفة الأسعار من أراضي مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب المصرية للتجار بالطن.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في الأسواق للمستهلكين

يعرض الدستور أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 في الأسواق للمستهلكين، وذلك من خلال نشرة الخدمات اليومية والتي تقدم كافة أسعار السلع الأساسية في الأسواق المصرية من أراضي مصانع شركات إنتاج الحديد والصلب وهى كما يلي:

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 33500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 33000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 31800 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال نحو 32800 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 32100 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخيلة نحو 33500 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 32700 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 32500 جنيه للطن الواحد.

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 2000 جنيه للطن الواحد.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1940 جنيها للطن الواحد.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة الممتاز نحو 2040 جنيها للطن الواحد.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري نحو 1870 جنيها للطن الواحد.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 2130 جنيها للطن الواحد.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة جنوب الوادي نحو 1880 جنيها للطن الواحد.

سجل سعر الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1940 جنيها للطن الواحد.

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