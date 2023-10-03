برلمان أرمينيا يتحدى روسيا ويصوت على الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية

صوت برلمان أرمينيا، اليوم الثلاثاء، لصالح الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، مما يلزم الجمهورية السوفيتية السابقة باعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إذا كان سيقوم بزيارة البلاد.

وقد أدانت موسكو القرار الذى وصفته بـ "العدائي للغاية" الذي من شأنه أن يجبر حليفها السابق على اعتقال بوتين في حال زيارته، وسيؤدي القرار إلى زيادة توتر العلاقات مع موسكو، الحليف التقليدي لأرمينيا. وقد تضررت العلاقات بشدة بالفعل بسبب غزو الكرملين لأوكرانيا واستعادة أذربيجان لمنطقة ناجورنو كاراباخ.

تحذير روسي لأرمينيا

وحذر الكرملين أرمينيا الأسبوع الماضي من أن قرارها بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق بوتين بتهمة الإشراف على اختطاف أطفال أوكرانيين، كان "عدائيًا للغاية".

وحاولت أرمينيا طمأنة روسيا بأنها تعالج فقط ما تقول إنها جرائم حرب ارتكبتها أذربيجان في الصراع الطويل الأمد مع جارتها، وأنها لا تستهدف موسكو.

ولطالما كانت روسيا، التي لديها قاعدة عسكرية في أرمينيا، الضامن الأمني لها، بما في ذلك إدارة التوترات بشأن ناجورنو كاراباخ، ولكن عندما شنت أذربيجان هجومها على المنطقة الجبلية الانفصالية، أوضحت موسكو أن قواتها ليس لديها نية للتدخل.

وبينما كانت القوات الأذربيجانية تحاصر ناغرونو كاراباخ، انتقد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان موسكو وشكك في فعالية القوات الروسية البالغ عددها 2000 جندي المنتشرة منذ عام 2020 للحفاظ على السلام في المنطقة.

وفي خطاب ألقاه نهاية الأسبوع الماضي بمناسبة عيد استقلال أرمينيا، قال باشينيان إن "الأنظمة الأمنية والحلفاء الذين اعتمدنا عليهم لسنوات عديدة" كانوا "غير فعالين"، وأن "أدوات الشراكة الاستراتيجية الأرمينية الروسية" "لم تكن كافية". لضمان الأمن الخارجي لأرمينيا”.

وقال ريتشارد جيراجوسيان، رئيس مركز الدراسات الإقليمية في العاصمة الأرمينية يريفان، إن قرار البلاد بالتصديق على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية كان أحدث علامة على أن باشينيان كان يحاول الحد من نفوذ موسكو.

وفي الشهر الماضي، استضافت يريفان قوات أمريكية في مناورة عسكرية مشتركة غير مسبوقة. كما أرسلت مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، سلمتها شخصيا زوجة باشينيان، آنا هاكوبيان.

قال دبلوماسيون إن وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا توجهت إلى أرمينيا يوم الثلاثاء لتقييم الاحتياجات الملحة للبلاد في الوقت الذي تواجه فيه تدفق اللاجئين من ناجورنو كاراباخ وخطر العمليات العسكرية الأذربيجانية على أراضيها.

ويعد عدم قدرة بوتين على السفر إلى أرمينيا، وهي الدولة التي زارها آخر مرة في عام 2022، رمزا صارخا على تراجع نفوذه في جنوب القوقاز.

وغاب الرئيس الروسي عن قمة البريكس في جنوب أفريقيا في أغسطس وسط تكهنات بإمكانية احتجازه بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية.