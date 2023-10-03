هل يرحل أوسوريو عن تدريب الزمالك؟.. مصدر يرد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن مستقبل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق، بشأن استمراره من عدمه في الموسم المقبل.

وتعرض أوسوريو لسيل من الانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب تراجع مستوى الزمالك بجانب النتائج السلبية.

مصير أوسوريو

وأكد مصدر داخل الزمالك أن اللجنة المؤقتة الحالية لن تتخذ أي قرار فيما يتعلق بمستقبل المدرب، وأنه سيستمر لحين إقامة الانتخابات وترك مصيره للمجلس الجديد.

وتابع لـ الدستور: "اللجنة المؤقتة كان من الممكن أن تتخذ قرار في وقت مبكر بشأن مصير المدرب لكن الوضع حاليًا مختلف مع اقتراب إقامة الانتخابات".

مباراة البنك الأهلي

يواصل الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، استعداداته اليوم الثلاثاء لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري، بعدما أغلق صفحة مباراة أرتا سولار بطل جيبوتى، والتى أُجريت مساء السبت باستاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وفاز بها برباعية مقابل هدف.

يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني للفريق خلال هذه الفقرة التي استمرت لمدة ٢٥ دقيقة تقريبا على علاج الإرهاق وتقوية العضلات وتجهيز اللاعبين بالشكل البدني المناسب استعدادا للمباراة المقبلة بعد العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين بعد الفوز الأخير على أرتا سولار الجيبوتي في الكونفدرالية .

وقام علاء رجب مخطط الأحمال بقيادة هذه الفقرة ومنح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا للقاء البنك الأهلي المقرر له يوم 7 أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.