أوسوريو يستقر على استمرار عواد فى حراسة مرمى الزمالك أمام البنك الأهلى

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على استمرار محمد عواد في حراسة مرمى الفريق خلال مباراة البنك الأهلي، المقرر لها يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري، بعدما عاد للمشاركة في مواجهة أرتا سولار الجيبوتي الأخيرة في إياب دور الـ32 للكونفيدرالية الإفريقية.

وقدم عواد مستوى طيبًا في مباراة أرتا سولار، وهو ما دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار باستمرار تواجده ومنحه الثقة والدفعة المعنوية، وذلك بعد اهتزاز مستوى محمد صبحي في الفترة الأخيرة، وتفضيل الجهاز الفني إراحته لحين استعادة مستواه مرة أخرى، على أن يعود للمشاركة من جديد مع الفريق.

وعقد محمد عبدالمنصف، مدرب حراس الزمالك، جلسة مع عواد وطلب منه الحفاظ على مستواه واستغلال فرصة مشاركته مع الفريق، وشدد على أهميته من كل الجوانب الفنية والمعنوية لما يمتلكه من خبرات كبيرة.

صرف جزء من مستحقات اللاعبين خلال ساعات

من ناحية أخرى، استقر مسئولو الزمالك على صرف جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين في الساعات المقبلة لرفع معنوياتهم وتحفيزهم قبل مواجهة البنك الأهلي، بعد الأداء المميز في لقاء أرتا سولار والروح العالية التي ظهر عليها اللاعبون.

واتفق مسئولو الزمالك مع اللاعبين على جدولة مستحقاتهم وحصولهم على جزء منها في الوقت الحالي، على أن يتم صرف الباقي مع قدوم المجلس الجديد، والذي سينهي كل الأزمات المالية في النادي.

ويستأنف الفريق تدريباته، اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة يومين بعد لقاء أرتا سولار، بسبب المجهود البدني الكبير الذي بذله اللاعبون وتجنب الإصابات والإرهاق لهم في هذا التوقيت وقبل استكمال باقي مباريات بطولة الدوري في الفترة المقبلة.