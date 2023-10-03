"السجينى" بعد فوزه برئاسة لجنة المحليات: المرحلة القادمة تحتم علينا مسئوليات كبيرة

أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن فوز النائب أحمد السجيني برئاسة اللجنة، وبالوكالة كل من النائبين محمد الحسيني ومحمد وفيق، وأمانة السر النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأكد النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عقب إعلان النتيجة أن المرحلة القادمة تحتم علينا مسئوليات كبيرة.

ووجه كلامه لأعضاء اللجنة قائلا: عهدنا معاكم العمل والجدية، ولدينا عدد من التشريعات الهامة فى انتظارها وعلى رأسها مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والذى أعلنت الحكومة عن قرب إرساله للبرلمان للمناقشة.

وقال النائب أحمد السجينى: رغم أن لجنة الإسكان هى المعنية بمناقشة القانون الجديد، فإننا كان لنا دور كبير فى هذا القانون.

وأسفرت انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب عن فوز النائب محمد السلاب رئيسا للجنة الصناعة، وفوز كلا من النائب معتز محمود والنائب شحاتة أبو زيد وكيلا للجنة، كما فاز النائبة شيرين عليش بأمانة السر.

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان عن الآتى:

محمد عطية الفيوم رئيسا

طارق شكري وكيلا

أحمد عبد المجيد وكيلا ثانيا

أمين مسعود أمين سر

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة عن فوز النائب طلعت السويدي بمنصب الرئيس وكل من النائبة رشا رمضان والنائب محمد جنيدي وكيلين والنائب خالد عبد المولى أمين سر.

أما نتيجة لجنة التضامن فجاءت كالتالي:

الدكتور عبدالهادي القصبي رئيسا

النائب / أحمد فتحي وكيلا

النائبة / رضوي جعفر وكيلا

النائبة / سلوي أبو الوفا أمين سر

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الثقافة والإعلام والآثار بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب عن فوز النائبة درية شرف الدين بمقعد رئيس لجنة، كما فاز كل من يوسف الحسيني ونادر مصطفي بمقعدى وكيلى اللجنة وفاز بمقعد أمين السر النائب هند رشاد.

وكان المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، دعا خلال الجلسة، الأعضاء لتقديم أي اعتراضات بشأن تشكيل اللجان النوعية، وفي الجلسة الثانية يتم عرض الطعون والموقف منها، وعقب ذلك يدعو لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية.

وفي الجلسة الثالثة، يعلن رئيس مجلس النواب، التشكيل النهائي لهيئات مكاتب اللجان النوعية الـ25.

وكان «جبالي» دعا في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع، الأعضاء لتسجيل رغبات عضوية اللجان النوعية للراغبين في تغيير العضوية عن الدور السابق.