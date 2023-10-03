الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لبدء انتخابات هيئات مكاتب اللجان

حنفي جبالي
حنفي جبالي

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس والمخصصة لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس وعددهم 25 لجنة نوعية 

 

txt

بينها زيادات الرواتب والمعاشات.. إحالة 11 مشروع قانون إلى لجان مجلس النواب

txt

رئيس مجلس النواب يفتتح أولى جلسات دور الانعقاد الرابع


الاختيار للجنة يكون الأولوية فيه للمتخصصين

وأعلن رئيس مجلس النواب القواعد والاشتراطات الخاصة لقوائم اللجان النوعية، وقال إنه لايجوز عدم زيادة عدد أعضاء اللجنة عن  الربع من إجمالي عددها من محافظة واحدة.

وأضاف: الاختيار للتخصص قدر الإمكان وأن الاختيار للجنة يكون الأولوية فيه للمتخصصين إن أمكن ذلك وألا يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن 8 أعضاء، وأن يكون هناك تمثيل للمعارضة والمراة والشباب بكل لجنة نوعية وأن أي اعتراض على القوائم من أي نائب فعليه أن  يتقدم بطلب رسمي خلال ثلث ساعة للأمين العام للعرض علي هيئة مكتب المجلس  للبت فيه. 

بعدها رفع رئيس المجلس أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس وقال: ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد مرة ثانية بعد نصف ساعة.

 

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوبيل  الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر ١٩٧٣.

جاء في نص برقية التهنئة، "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية -
بمشاعر يملؤها الفخر والعزة، يسعدني - بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب – أن أهنئ سيادتكم، والشعب المصري العظيم باليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973م، من أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث، والذي جسد أصالة وانتماء شعب مصر وقواته المسلحة لهذا الوطن، وأثبت للعالم أجمع أنه لا تهاون مع معتد، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر الطاهرة، ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا.
مُجدداً التهنئة لكم؛ أدعو المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة عليكم بكل الخير، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها بجهودكم، وجهود أبنائها المخلصين.

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة اللجان النوعية حنفي جبالي

مواد متعلقة

مجلس الشيوخ يرفض رفع الحصانة عن أحد أعضائه

انطلاق دور الانعقاد الرابع لمجلس الشيوخ

النائب أحمد عثمان: نشكر الرئيس السيسى على استجابته لنداء الشعب وإعلان ترشحه بالانتخابات الرئاسية

"دفاع النواب": كلمات السيسي في إعلان ترشحه للرئاسة لامست القلب

نائب: "حكاية وطن" يروى مسيرة التنمية وكيف واجهت الدولة مخططات الفوضى

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. والثلاثاء انتخابات اللجان النوعية

بينها زيادات الرواتب والمعاشات.. إحالة 11 مشروع قانون إلى لجان مجلس النواب

رئيس مجلس النواب يفتتح أولى جلسات دور الانعقاد الرابع

الأكثر قراءة

40 % أقل من 30 سنة.. "الإحصاء": 929.4 ألف عقد زواج للمصريين خلال 2022

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

أسماء المرشحين للرئاسة 2024 المحتملين

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

تشييع جثمان الدكتور سعد الدين إبراهيم فى مسقط رأسه بالدقهلية (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور