رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لبدء انتخابات هيئات مكاتب اللجان

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس والمخصصة لانتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس وعددهم 25 لجنة نوعية



الاختيار للجنة يكون الأولوية فيه للمتخصصين

وأعلن رئيس مجلس النواب القواعد والاشتراطات الخاصة لقوائم اللجان النوعية، وقال إنه لايجوز عدم زيادة عدد أعضاء اللجنة عن الربع من إجمالي عددها من محافظة واحدة.

وأضاف: الاختيار للتخصص قدر الإمكان وأن الاختيار للجنة يكون الأولوية فيه للمتخصصين إن أمكن ذلك وألا يقل عدد أعضاء اللجنة الواحدة عن 8 أعضاء، وأن يكون هناك تمثيل للمعارضة والمراة والشباب بكل لجنة نوعية وأن أي اعتراض على القوائم من أي نائب فعليه أن يتقدم بطلب رسمي خلال ثلث ساعة للأمين العام للعرض علي هيئة مكتب المجلس للبت فيه.

بعدها رفع رئيس المجلس أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس وقال: ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد مرة ثانية بعد نصف ساعة.

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر ١٩٧٣.

جاء في نص برقية التهنئة، "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية -

بمشاعر يملؤها الفخر والعزة، يسعدني - بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب – أن أهنئ سيادتكم، والشعب المصري العظيم باليوبيل الذهبي لانتصار السادس من أكتوبر عام 1973م، من أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث، والذي جسد أصالة وانتماء شعب مصر وقواته المسلحة لهذا الوطن، وأثبت للعالم أجمع أنه لا تهاون مع معتد، ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر الطاهرة، ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا.

مُجدداً التهنئة لكم؛ أدعو المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المجيدة عليكم بكل الخير، وأن يحفظ لمصر مكانتها وأمنها بجهودكم، وجهود أبنائها المخلصين.