رئيس مجلس النواب يفتتح أولى جلسات دور الانعقاد الرابع

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أولى جلسات دور الانعقاد الرابع من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب ووفقا لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية المنعقدة اليوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 1 من أكتوبر 2023 م، سيتم تلاوة وعرض قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (408) لسنة 2023 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني.

وكذلك تلاوة وعرض قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (284) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني.

إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس

وفي السياق ذاته، سيعقد المجلس جلسة ثانية يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 3 من أكتوبر 2023 م وطبقا لجدول أعمال هذه الجلسة سيتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.

بعدها ووفقا للأعراف واللائحة سيتم جلسة أخرى يتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض السادة الأعضاء.

ثم إجراء الانتخابات الخاصة بهيئات مكاتب اللجان النوعية والتي تشمل الرئيس والوكيلين وأمين السر ثم إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.

وبدأ توافد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب استعدادا لبدء ماراثون دور الانعقاد الرابع من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب واكتظ البهو الفرعوني للمجلس بأعداد غفيرة من أعضاء المجلس وكذلك بعض مكاتب رؤساء الهيئات البرلمانية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رقم (408 ) لسنة 2023 بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى، في تمام الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هجرية، الموافق الأول من أكتوبر سنة 2023 ميلادية.