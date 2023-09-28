الخميس 28 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يشارك فى المنتدى البرلمانى لدول تجمع بريكس بجنوب إفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد من مجلس النواب في أعمال النسخة التاسعة للمنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس، والمُنعقدة في جمهورية جنوب إفريقيا، في مشاركة مصرية هي الأولى من نوعها منذ دعوة مصر للانضمام لعضوية تجمع بريكس.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن موضوع "تسخير التعددية والدبلوماسية البرلمانية من أجل تعميق شراكة تجمع بريكس وقارة إفريقيا بُغية تسريع وتيرة تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا".

txt

قنصل الصين: انضمام مصر لـ"بريكس" دفعة قوية لعلاقات التعاون المصرية الصينية

txt

"التخطيط": مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُطلق السندات الخضراء

جبالي: السياق الدولي الحالي مليء بالتحديات والمُتغيرات المُتسارعة والمُتلاحقة

في مُستهل الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن السياق الدولي الحالي مليء بالتحديات والمُتغيرات المُتسارعة والمُتلاحقة وهو ما يدفع القارة الإفريقية باتجاه تدشين شراكات دولية تُعيد تموضعها بما يتناسب ومكانتها المُستحقة ووزنها النسبي الحقيقي في الاقتصاد العالمي، بما يضمن المُشاركة الإفريقية الفاعلة في صنع القرار العالمي، خاصةً إزاء القضايا والتحديات ذات التأثير المُباشر مثل قضايا تغير المُناخ والأمن الغذائي والهجرة والطاقة وإصلاح هيكل الديون الدولية، واصفًا الشراكة الإفريقية مع تجمع بريكس بأنها خُطوة مُهمة على طريق تصويب العمل الدولي مُتعدد الأطراف من خلال أطر تعاونية تستند إلى القيم المُشتركة والمصالح المُتبادلة.

وخلال الكلمة، أشار رئيس مجلس النواب إلى أن القارة الإفريقية أطلقت منطقة التجارة الحرة الإفريقية في إطار جهدها الحثيث لإعادة النظر في سُبل تحقيق تكامل اقتصادي إفريقي بكل عناصره يكفل إحداث تحول هيكلي للاقتصاد الإفريقي، مؤكدًا أن مصر تضع طفرتها غير المسبوقة في البنية التحتية في خدمة مشاريع التكامل الإفريقي بوصفها الأداة الرئيسية لتعزيز الاستقرار والتنمية في جميع ربوع القارة.

وفي ختام كلمته، أكد جبالي أن الدولة المصرية تُثمن تحقيق شراكة ذات منفعة مُتبادلة بين القارة الإفريقية وتجمع بريكس وتضع كل إمكاناتها وخبراتها النوعية لتكريس تلك الشراكة للدفع باتجاه عالم يُضاعف التعاون ويدعم التنمية ونظام عالمي أكثر توازنًا.

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجلس النواب النسخة التاسعة للمنتدى البرلماني لدول تجمع بريكس دول تجمع بريكس جمهورية جنوب أفريقيا أفريقيا

مواد متعلقة

برلمانى يطالب بوضع خطة ترويجية للسياحة بدول تجمع بريكس

الباز: انضمام مصر إلى تجمع "بريكس" إنجاز وخطوة مهمة تستحق الاحتفاء

الأكثر قراءة

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 بنفس نظام العام المنتهى

"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد على مدار هذا الأسبوع

موعد شهر رمضان المبارك 2024 وأفضل الأدعية خلال الشهر

للتيسير على المواطنين.. أبرز إجراءات "الوطنية للانتخابات" استعدادًا لانتخابات الرئاسة

المستشار سامح الخِشِن متحدثًا رسميًا لرئاسة مجلس الوزراء

موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

منافسة إقليمية كبرى على توسعات تسلا الجديدة

وائل لطفي

توكيل للرئيس السيسى

ماجد حبته

الأمن الغذائى العربى

أحمد بهاء الدين شعبان

(إسرائيل): ُمنحنى العنف وآليات التفكيك (1)

محمد رفعت

أسبوع الأحداث المهمة والذكرى الطيبة!

عبد الرحيم طايع

الفن الذى للفلوس.. لا للفن ولا للحياة!

مدحت بشاى

طاعون العصر

منى رجب

اكتشفت مدينة الغردقة بمواقعها وشواطئها الخلابة

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

نجمة داود الحمراء: 5 قتلى فى جريمة إطلاق النار بالداخل المحتل

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم