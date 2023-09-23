السبت 23 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكرى: مصر تتطلع بعضويتها لـ"بريكس" للتعبير عن مصالح 30% من الاقتصاد العالمى

سامح شكري
سامح شكري

قال الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن هناك خللًا هيكليًا في أسلوب التعاطي مع الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية على مستوى العالم.

وأضاف شكري خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن السمة العامة هي استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اعتراف بحقوق كثير من الدول والشعوب والمجتمعات.

وأشار إلى أن مصر ودول إفريقيا تتمسك بميثاق سرت بتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على قارة إفريقيا من خلال توسيع تمثيلها بمجلس الأمن، فضلًا عن الحصول على موقعين دائمين بكافة الصلاحيات.

وأكد أن مصر عززت العمل المشترك بين الدول النامية وكانت في طليعة الدول المؤسسة لتجمعاتها، موضحًا أن مصر تتطلع من خلال عضويتها الجديدة في تجمع "بريكس" للتعبير عن مصالح وطموحات 30% من الاقتصاد العالمي بين دول الجنوب ذات الثروة البشرية الهائلة.

وأوضح أننا في حاجة ملحة وماسة لاستعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للنظام العالمي لتمكينه من تلبية التطلعات التنموية الملحة للشعوب.

وزير الخارجية المصري الجمعية العامة للأمم المتحدة

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