iTi يحتفل بتخريج دفعة جديدة من مسار تصميم الأثاث والتصور

احتفل معهد تكنولوجيا المعلومات iTi التابع لـوزارة الاتصالات، بتخريج دفعة جديدة من الطلاب المشاركين في مسار تصميم الأثاث والتصور، وذلك بحضور عدد من شركات الصناعة في مجال تصميم الأثاث.



ويعد مسار تصميم وتصور الأثاث برنامجًا مدته أربعة أشهر يُوفر للطلاب المهارات والمعرفة التي يحتاجونها لتصميم الأثاث باستخدام برمجيات تتوافق مع معايير الصناعة. ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من الموضوعات، بما في ذلك مبادئ تصميم الأثاث والنمذجة ثلاثية الأبعاد والرسم التوضيحي.



جدير بالذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات تأسس في عام 1992 وهو الذراع التدريبي لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويقدم المعهد باقة متنوعة من برامج بناء القدرات والأنشطة التدريبية الاحترافية في أحدث تخصصات التكنولوجيا بهدف تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.

في سياق متصل، تم تكريم الطلاب الفائزين بميداليات في نهائيات النسخة السادسة عشر من الأولمبياد المصري للمعلوماتية، والتي انعقدت في شهر سبتمبر، تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.



وشملت عملية الاختيار حوالي 919 طالبًا تم تدريبهم لمدة 45 ساعة على البرمجة بلغة C++ ومسابقات حل المشكلات، وانتهى التدريب باختيار أفضل 100 طالب للمشاركة في الأولمبياد المصري للمعلوماتية، إذ تم اختبار الطلاب المشاركين فرديًا وعلى مدار يومين عبر الإنترنت.



