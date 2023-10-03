رفع 170 طن قمامة ومخلفات من مركز السنطة فى الغربية

أطلقت رئاسة مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، شعار التحسين المستمر للنظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين من خلال حملة شاملة تهدف إلى رفع 170 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة على الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى.

وقالت مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، إن الحملة تهدف إلى رفع كفاءة مستوى النظافة في القرى، بالإضافة إلى تهيئة وتسوية الطرق لتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وأكد طارق رحمى محافظ الغربية، أهمية استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات الرمال ومخلفات المباني في المراكز والمدن، بهدف تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وتأتي هذه الحملة كجزء من جهود السلطات المحلية للتصدي للتحديات البيئية وتحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي. وتعكس تلك الجهود التزام السلطات المحلية بتوفير بيئة نظيفة وصحية للمواطنين، وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

ويهدف رئاسة مركز ومدينة السنطة من خلال هذه الحملة إلى تعزيز الوعي بأهمية النظافة والبيئة الصحية، وتشجيع المواطنين على المشاركة الفعالة في الحفاظ على نظافة المنطقة والحفاظ على البيئة المحيطة، وذلك لخلق مجتمع صحي ومستدام.

وعلي صعيد متصل، نظمت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حملة نظافة ناجحة أسفرت عن رفع كمية كبيرة من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية خلال 24 ساعة، بلغ إجمالي المرفوع نحو 91 طنًا، تحت شعار تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة.

ومن جهته أكد إسلام النجار، رئيس مركز ومدينة بسيون، أن هدف الحملة تحسين مستوى النظافة في المدينة والقرى، من خلال تسوية الطرق الفرعية والشوارع، وإزالة التراكمات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات.