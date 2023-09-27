الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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محافظات

محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

بعث الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبةالمولد النبوي الشريف، وجاء في نصّها: "يُسعدني ويشرفني أن أتقدم لفخامتكم بمشاعر يملؤها الاعتزاز والتقدير لشخصكم الكريم، وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الغربية أتقدم لفخامتكم بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة" المولد النبوي الشريف "سائلين الله- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق مزيد من الإنجازات، حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم... وسدد على طريق الحق والعمل خطاكم... وكل عام وفخامتكم بخير".

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والوزراء والمحافظين وقيادات الدولة.

ويتقدم المحافظ بخالص التهنئة للشعب المصري عامةً ولأهالي محافظة الغربية بصفة خاصة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء الجهاز التنفيذي، بمناسبة الاحتفال بتلك الذكرى العطرة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وجيشها.

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