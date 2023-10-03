انطلاق اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر 14أكتوبر

أعلن الجامع الأزهر عن بدء اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، يوم السبت 14 أكتوبر 2023، لكافة المراحل من دارسي الرواق الأزهري.

ومن المقرر أن تستمر لمدة 30 يومًا، في 27 مقرًا على مستوى الجمهورية، وتعقد الاختبارات لما يزيد عن 20400 دارسا من دارسي الرواق الأزهري، بكافة مراحله (التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية).

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف أ.د عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ومتابعة د. أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

عقد اختبارات التخلف مع المراحل الأساسية كلٌ في يومه

وفيما يتعلق باختبارات التخلفات، نوّه الجامع الأزهر، على أنه تقرر عقد اختبارات التخلف مع المراحل الأساسية، كلٌ في يومه، على أن يمتحن من معه (مادة تخلف) في اليوم الذي تقرر فيه عقد الاختبار في المادة التي تخلف فيها مع الاختبارات الأساسية لتلك المرحلة، وذلك بلجنة مستقلة لمواد التخلفات.



وفي وقت سابق، أعلن الجامع الأزهر الشريف، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة ببرامج رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات، حيث ويستوعب 45 ألف دارس، حيث يسعى الجامع الأزهر لتحفيظ النشء كتاب الله تعالى طوال العام بالمجان في فروع الأروقة، وذلك تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور، وتحقيقا للتكامل بين المؤسسات الأزهرية.

وكان الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، صرّح في قت سابق، أن هناك بعض الشروط ينبغي توافرها في الراغبين في التقديم: حيث يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه اختبار تحديد المستوى بالمقار المعلن عنها، والذي يتم تحديد موعده بعد انتهاء مدة التسجيل، وألا يتم الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يليه إلا بعد اجتياز الدارس الاختبار المعد لذلك، وأن الدراسة برواق القرآن الكريم ستكون بنظام الحضور المباشر فقط، طبقا لجدول الحلقات الذي سيتم الإعلان عنه بعد نتيجة اختبار تحديد المستوى، وأن الدراسة برواق القرآن الكريم مجانية بالكامل.