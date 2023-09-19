مدير الجامع الأزهر يتابع سير الدراسة بفروع الرواق الأزهري في الغربية

تفقد الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء فروع الرواق الأزهري بمعهد فرع نور الإسلام بشفا مركز بسيون بمحافظة الغربية، كما تفقد حلقات القرآن الكريم والتجويد للطفل والكبار، للوقوف على مدى الحفظ لدى الطلاب والدارسين، والتزام المحفظين بالمناهج التي حددتها الإدارة العامة للجامع الأزهر.

الرواق الأزهري في الغربية

كما استمع لآراء وملاحظات الدارسين حول تطوير العملية التعليمية بالرواق، والذين وجهوا الشكر لفضيلة الإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لحفظ القرآن الكريم.

الرواق الأزهري في الغربية

وعلى هامش زيارته، عقد مدير عام الجامع الأزهر، اجتماعا مع مدير وأعضاء الإدارة الفرعية للرواق، بحضور الشيخ إبراهيم حلس، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، والشيخ أحمد الطباخ، عضوالمكتب الفني بالجامع الأزهر، لمناقشة سبل تطوير وتنمية الرواق الأزهري وتعزيز الإيجابيات والحد من السلبيات التي تم رصدتها لجان المتابعة في الآونة الأخيرة، كما توجه لمعاينة معهد أصفون الإعدادي بنين، استكمالا لافتتاح بعض الفروع الجديدة للرواق الأزهري بمحافظة الغربية.

وحث خلال زيارته، مسئولي الرواق على بذل أقصى ما في وسعهم من أجل خدمة حملة كتاب الله وكذا الراغبين في طلب العلم الشرعي من منبعه الأصيل.

الرواق الأزهري في الغربية

يذكر أن عدد فروع الرواق الأزهري بمحافظة الغربية قد بلغ ٢٢ فرعًا، تخدم ١٦٠٠ دارسا برواقي القرآن الكريم والتجويد للأطفال والكبار، إضافة إلى ٧٥٠ دارسا برواق العلوم الشرعية والعربية.

يأتي هذا في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالرواق الأزهري، وباعتماد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.